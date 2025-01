Fossas esquecidas: Um buraco perigoso no meio do caminho

Corbélia - Uma cidade desenvolvida tem a oferecer à sua população a infraestrutura básica que vai desde a produção de água, energia elétrica e saneamento até a rede de saúde e educação. Uma prática bastante comum e não tão distante, há apenas algumas décadas atrás, tem causado preocupação e deixando uma pulguinha atrás da orelha de muitos moradores, principalmente no município vizinho de Corbélia, onde um incidente nada peculiar deixou a cidade estarrecida com a forma em que aconteceu.

No fim da tarde do dia 26 de dezembro, um buraco – literalmente – se abriu no meio da cozinha de uma família bastante conhecida e querida da cidade. O acidente matou a mãe Ercília Soares, de 70 anos e a filha Elisandra Pereira da Silva, de 50 anos – que caíram no buraco de pelo menos 10 metros de profundidade de uma fossa desativada, bem no meio da cozinha. Desde então, a casa foi interditada e ainda não se sabe se ela será ou não demolida.

Neste domingo vai completar um mês da tragédia, mas o Município ainda aguarda um laudo pericial e do setor de engenharia para definir qual será a ação a ser tomada, já que – dependendo do laudo – a casa pode ser demolida ou ficar condenada. Na cidade, que tem 77% de cobertura com rede de esgoto, os moradores comentam que mãe e filha receberam por diversas vezes propostas para vender o terreno que tem bom valor comercial, mas que se recusavam, já que estariam guardando suas economias para reformar o imóvel.

Foto: Prefeitura de Corbélia

Cidade dos buracos

O fato é que a cidade que já passou por um problema parecido, já que em 2015 – também no mês de dezembro – uma cratera se abriu em uma rua da cidade, passou a ser uma preocupação de muitos moradores que buscaram ajuda do Poder Público com medo de acontecer o mesmo desastre. E quando o interesse é urgente, a coisa acontece: a lei foi logo encaminhada e aprovada pelos vereadores em três sessões extraordinárias.

No dia 16 de janeiro, o atual prefeito Thiago Stefanello sancionou uma lei que garante a doação de terra para que os moradores possam desativar as fossas e até poços artesianos esquecidos. Até agora, 12 famílias já receberam a terra e outras 10 famílias estão aguardando a entrega da terra que está sendo doada por agricultores com apoio da Prefeitura, que faz o transporte de forma voluntária.

A identificação de um possível buraco escondido é responsabilidade do dono do imóvel, e em alguns casos o local da tal fossa chamou a atenção. Na casa de uma moradora, a fossa estava bem na sua lavanderia que teve de ter o chão quebrado para consertar, mas ainda tem casos que ficam no quintal e até no jardim das residências.