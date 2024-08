Entenda os motivos da demissão de Gallardo; técnico pode vir ao Brasil?

Após fazer sucesso como treinador do River Plate, da Argentina, Marcelo Gallardo não renovou o seu contrato e ficou livre no mercado, aceitando proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Porém, as coisas não aconteceram como o esperado no novo clube, e a demissão gerou expectativa no mundo da bola e em operadores como a Betway App.

No Al-Ittihad, Marcelo Gallardo comandou o time em apenas 30 partidas, somando 14 vitórias, três empates e 13 derrotas. Com isso, ficou apenas na quinta posição do Campeonato Saudita, fora da próxima edição da Champions Asiática.

Desentendimento com Benzema resultou no ponto final

Além do desempenho abaixo do esperado, Marcelo Gallardo entrou em atrito com a estrela da equipe, o francês Karim Benzema, e isso acelerou o processo de demissão do argentino.

Louay Nazer, presidente do clube saudita, chegou a conceder entrevista coletiva para falar sobre o assunto e destacou que Gallardo foi demitido após pedir a saída de Benzema.

“Gallardo cometeu erros significativos ao pedir a remoção de Benzema, o que é inaceitável. Ele (Benzema) é uma parte essencial do projeto da Arábia Saudita e do clube”, declarou o presidente.

E essa não foi a primeira vez que Benzema causou problemas no clube, mesmo com apenas uma temporada no país.

O antigo comandante, Nuno Espirito Santo, foi demitido em novembro. Após isso, o jornal local, Al-Riyadiah, destacou que o clima entre ele e o jogador era de muita tensão, já que o português chamou Benzema de preguiçoso.

Gallardo chegou para substituir Nuno e assinou um contrato até junho de 2025. Como foi demitido antes, quer receber o valor integral como multa, cerca de 30 milhões de euros (R$ 172,8 milhões).

Qual o futuro de Gallardo?

Livre no mercado, Marcelo Gallardo pode assinar contrato com qualquer equipe do mundo. O jornalista André Hernan chegou a revelar que o seu nome foi mencionado no futebol brasileiro, em uma reunião no Corinthians, mas o alto salário inviabiliza que qualquer time do Brasil faça uma proposta.

De acordo com informações dos jornais argentinos, o salário anual de Gallardo no Al-Ittihad era de € 18 milhões (R$ 100 milhões) por ano, o que representa R$ 8,3 milhões por mês.

Em comparação com os treinadores no Brasil, o maior salário é de Abel Ferreira, no Palmeiras, que não ganha nem metade. O português renovou por R$ 3 milhões por mês.

Portanto, em solo brasileiro, o treinador teria que aceitar uma drástica redução salarial. O mesmo cenário se aplica ao retorno para a argentina, o que também torna isso impraticável

Dessa forma, se for tentar manter valores próximos, apenas o mercado saudita ou do Catar devem oferecer algo do tipo. Outra opção são clubes menores da Europa, mas o salário também deverá ser mais baixo.

Recentemente, a Federação do Equador procurou o argentino para comandar a seleção do país, mas ele recusou. Portanto, até então ele segue livre no mercado da bola.