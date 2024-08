Denúncia acusa VoePass de atuar de forma irregular no Aeroporto de Cascavel

As turbulências em torno da Voepass (antiga Passaredo) estão longe de acabar. Além de todas as denúncias e reclamações contra empresa que vieram à tona com mais força após a tragédia em Vinhedo (SP), com a queda do ATR-72 que partiu de Cascavel no dia 9 de agosto, com destino a Guarulhos, mas caiu e tirou a vida de 62 pessoas, denúncia anônima encaminhada ao MPPR (Ministério Público do Paraná), segunda-feira (26), aponta que a empresa operava de forma irregular no Aeroporto de Cascavel.

Segundo matéria do Portal Congresso em Foco, publicada já no final da tarde de ontem (27), a denúncia “acusa a Voepass de operar irregularmente no município de Cascavel, além de alegar crime de responsabilidade por parte da Transitar, autarquia local de regulação no setor de mobilidade”. De acordo com a publicação, os documentos juntados à denúncia demonstram que a Voepass operou no aeroporto da cidade sem contrato administrativo no período de 31 de março a 18 de junho deste ano.

“Os documentos que integram o breve relato do Processo Administrativo nº 31.696/2024 que envolvem Transitar – Autarquia Municipal de Mobilidade Trânsito e Cidadania e a Passaredo Transportes Aéreos S/A, em tese, podem ensejar cometimento de crime de responsabilidade de funcionários públicos do Município de Cascavel/PR da Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – Transitar bem como dos diretos da empresa aérea Passaredo Transportes Aéreos S.A”, diz o texto.