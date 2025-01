Consamu lamenta morte de técnica de enfermagem em acidente na BR-369

Corbélia - Um grave acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (28) na BR-369, próximo ao Trevo de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia. A colisão resultou na morte de Aline Cristina Chagas, 35 anos, técnica de enfermagem do Samu e residente em Ouro Verde do Piquiri.

De acordo com informações da PRF, o VW/Gol seguia no sentido Corbélia, enquanto o caminhão trafegava no sentido oposto. Por razões ainda desconhecidas, ocorreu a colisão entre os dois veículos. Após o impacto, ambos saíram da pista e ficaram imobilizados na vegetação lateral.

Quem conduzia o Gol era a mulher, que morreu no local. O motorista do caminhão, um homem de 44 anos, sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel para os procedimentos de praxe. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DER e Samu foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e investiga as causas do acidente.