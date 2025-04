Conclave começa no dia 7 de maio

Após a contagem dos votos, todas as cédulas são queimadas. Se a votação for inconclusiva, uma chaminé posicionada sobre a Capela Sistina emite fumaça preta. Se um novo papa for eleito, fumaça branca sairá da chaminé.

De acordo com o comunicado, o conclave vai acontecer na Capela Sistina do Vaticano , que permanecerá fechada para visitantes até que a eleição do novo pontífice, que sucederá a Francisco , seja concluída.

Caso os cardeais eleitores não cheguem a um acordo após três dias de votação, é concedido um intervalo de até um dia para oração, livre discussão entre os eleitores e uma breve exortação espiritual do cardeal protodiácono Dominique Mamberti.

Pontífice eleito

Assim que a eleição do novo papa é concluída, o último dos cardeais diáconos chama à Capela Sistina o secretário do Colégio Cardinalício e o mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias. O decano do colégio, cardeal Giovanni Battista Re, falando em nome de todos os cardeais eleitores, solicita o consentimento do candidato eleito com as seguintes palavras: “Aceita a sua eleição canônica como sumo pontífice?” Após receber o consentimento, ele pergunta: “Qual nome deseja ser chamado?”

Dois oficiais cerimoniais, como testemunhas, redigem o documento de aceitação e registram o nome escolhido. “A partir deste momento, o papa recém-eleito adquire plena e suprema autoridade sobre a Igreja Universal. O conclave termina imediatamente neste ponto”, destacou o Vaticano.

O cardeal protodiácono anuncia aos fiéis a conclusão da eleição e o nome do novo pontífice com a famosa frase: “Annuntio vobis gaudium Magnum; habemus papam (Anuncio-vos uma grande alegria; temos um papa, na tradução livre)”.

Toledo tem a “Árvore do Papa”

Num gesto de gratidão e de memória, a Cáritas Diocesana e a Prefeitura de Toledo realizaram o plantio da “Árvore do Papa”, que presta homenagem a Francisco, falecido no último dia 21 de abril. Trata-se de um Ipê-branco que passa a crescer e se desenvolver ao lado do letreiro “Eu amo Toledo”, no coração do Parque Ecológico Diva Paim Barth. A “Árvore do Papa” foi plantada neste sábado (26), data em que ocorreu o sepultamento do Santo Padre Francisco, em Roma. Antes do plantio, uma cerimônia teve acompanhamento dos católicos. Eles fizeram uma breve reflexão do Evangelho, se uniram em preces e cantaram “A Oração de São Francisco de Assis”. Em seguida, uma pequena procissão conduziu a muda de Ipê-branco (Tabebuia roseo-alba) ao local onde se fixou para que as pessoas possam contemplar com mais atenção a natureza, tendo presente a mensagem de Francisco a respeito da ecologia integral.