Cascavel: Voluntários começam a montar mega bazar beneficente

Voluntários da Casa de Francisco de Assis começaram, no último final de semana, a organizar o espaço onde acontecerá o evento beneficente de 2024. Realizado uma vez por ano, ele já é esperado por cascavelenses e até moradores da região devido ao baixo preço e diversas opções de itens que são comercializados.



A 16ª edição do mega bazar será realizada no próximo sábado e domingo (9 e 10 de novembro) das 8h às 17 horas, na Rua Vitória, 2252, entre a Avenida Tancredo Neves e Rua Nereu Ramos, no Bairro Neva, em Cascavel. As compras poderão ser pagas com dinheiro, pix ou cartão de débito e crédito.



Durante todo o ano, a Sociedade Espírita Casa de Francisco de Assis arrecada roupas, bolsas, acessórios, brinquedos, utensílios, itens de cama, mesa e banho e até móveis que são colocados para a venda com valores simbólicos.