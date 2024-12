Carlos Gomes: Pavimentação está finalizada, mas alguns trechos ainda esperam o concreto

Outra frente de trabalho que ainda está em andamento, mas que o asfalto já está finalizado é na Rua da Lapa. Os trabalhos no local já estão em fase final de execução e a previsão é que seja concluída nos próximos dias, conforme as condições climáticas. Também falta concluir o ajardinamento no canteiro central da via.

Segundo Rancy, com a pavimentação pronta, a partir de agora será aplicado do concreto, necessário nestes espaços por conta da frenagem do ônibus, que exerce uma força muito grande sobre o pavimento e acaba o deformando, como ocorreu, por exemplo, em alguns pontos da Avenida Brasil. “ Já pensando nessa questão de manutenção e durabilidade, em frente aos abrigos de ônibus, o pavimento não será de asfalto e sim, de concreto armado ”, disse.

Quem trafega pela avenida na pista em que passam os ônibus do transporte público , precisa ter um cuidado redobrado, já que os trechos que ficam em frente aos abrigos estão mais baixos e se o carro passar muito rápido pode sofrer algum dano com o desnível. De acordo com o secretário de serviços e obras públicas, Sandro Rocha Rancy, eles deram prioridade na pavimentação para liberar o grande fluxo de veículos da Carlos Gomes ao longo de toda a sua extensão.

Sobre os próximos passos da obra, o secretário disse que dentro do prazo dos 15 meses – que encerra no dia 18 de dezembro – a obra está praticamente pronta, faltando a instalação das calçadas que é um trabalho manual. Além disso, está sendo finalizada a colocação dos semáforos e a sinalização horizontal e vertical, para depois terminar a ciclovia, que deve ocorrer na primeira quinzena de janeiro.

Rancy disse que a prorrogação foi acertada com a empresa de 134 dias, o que dá na primeira quinzena de abril, prazo necessário para que seja concluída então a calçada e a ciclovia. Dados do Município apontam que cerca de 100 mil pessoas trafegam pela via diariamente, sendo que ao todo, 25 mil veículos por dia, além de 10 mil usuários de transporte coletivo em cerca de 300 viagens de ônibus.

Looping de quadra

Depois da semaforização pronta e seguindo o modelo das três principais avenidas da cidade – Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco – que tiveram mudanças consideráveis depois de serem revitalizadas, o trânsito da nova Avenida Carlos Gomes seguirá a mesma tendência com a proibição de retorno em toda a via, desde a Avenida Brasil até a Unioeste, sendo necessário o looping de quadra para acessar de um lado ao outro da avenida e a famosa onda verde para melhorar o tráfego.

No entanto, três entroncamentos estão ainda sendo estudados pela Sesop e a Transitar, para que seja definida a melhor forma de tráfego no local, já que são uniões de várias vias e o conjunto de vários semáforos. Os locais ficam na região do Cemitério Central, na Rua Jaime Duarte Leal e no cruzamento da Rua Rio da Paz.

Quanto custou?

As obras foram licitadas pelo custo inicial de R$ 51.144.674,40, montante que será pago com recursos que foram emprestados ao Município pelo Banco Fonplata por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano). Ela tem ao todo um total de 56 quadras, sendo que em todo o trecho, a base do asfalto foi refeita, assim como toda a pavimentação, galeria de água pluvial e trocada a calçada para paver no prolongamento em que a obra passa.