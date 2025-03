Exportações de carne bovina do Brasil caem 6% em fevereiro

Agronegócio

Para o agro, na guerra comercial EUA x China, quem sairá vencedor é o Brasil

Brasil - Assim como no Brasil, as entidades representativas do agronegócio norte-americano também ergueram o tom contra medidas governamentais ligadas ao “tarifaço” do presidente Donald Trump. Os agricultores americanos estão preocupados e apontam o Brasil como país a sair mais fortalecido com a escalada do embate comercial travado entre as duas maiores potências econômicas do […]