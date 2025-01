Entidades representativas do Paraná reagem ao veto de Lula à subvenção ao seguro rural

Paraná - Ano novo, problemas antigos. O presidente Lula vetou o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, responsável por proteger o orçamento do Programa de Seguro Rural, cuja reivindicação era de R$ 4 bilhões em recursos. Para se ter ideia do pouco caso do governo em relação ao agronegócio, na safra anterior foram destinados pífios R$ 964,5 milhões – inicialmente seriam R$ 1,06 bilhão, mas a verba sofreu corte.

Até 19 de dezembro do ano passado, R$ 882 milhões já estavam comprometidos com a subvenção ao prêmio do seguro rural, por meio da contratação de pouco mais de 116 mil apólices. Isso totalizou uma área segurada de 6,3 milhões de hectares e um valor total segurado de R$ 45 bilhões. As atividades de soja, milho 2ª safra, café, trigo e pecuária foram as que mais demandaram recursos.

Ainda assim, o Programa de Seguro Rural sempre contou com a subvenção do governo, atendendo a contratação pelo produtor, em que o prêmio pago a ele conta com um subsídio na ordem de 40%, dependendo da cultura. Diante do veto presidencial, a rubrica agora segue a condição de discricionária. Isso quer dizer: é passível de remanejamento pelo Executivo durante o exercício fiscal.

Lastimável

O presidente da FEAPR (Federação Paranaense dos Engenheiros Agrônomos), engenheiro agrônomo Cesar Veronese, classificou de lastimável o veto do presidente Lula. O governo já havia anunciado uma subvenção de R$ 1 bilhão e o setor produtivo lutava para chegar a pelo menos R$ 4 bilhões. “Para a surpresa de todos, o veto cortou até mesmo esse R$ 1 bilhão que seria destinado ao Programa de Seguro Rural”, comenta o presidente da FEAPR.

No Paraná, são cerca de 400 empresas que empregam engenheiros agrônomos dedicados a elaborar projetos de seguro e a realizar perícias. Para Veronese, todos os produtores deveriam fazer o seguro, principalmente no Paraná em que há várias culturas de risco. O dirigente da FEAPR afirma que o papel do governo é o de ser um facilitador e incentivar o produtor a contratar o seguro e não o contrário, como está ocorrendo agora. “Esse apoio precisaria ser dado de maneira mais robusta para a cultura do trigo, em que o Brasil é deficitário e depende de outros polos produtores para abastecer principalmente o setor industrial de panificação”.

Segundo Veronese, a FEAPR trabalha em uma mobilização em conjunto com outros setores produtivos, visando a liberação do mérito de ao menos R$ 1 bilhão já convencionado e de mais recursos para que o produtor possa plantar com segurança.