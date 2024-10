Brasil analisa o relatório do USDA; dados atenderam as expectativas

De acordo com o relatório do USDA, a produção brasileira mantém a projeção de 127 milhões de toneladas. Da Argentina, em 51 milhões e da Ucrânia, atualizada de 27,20 milhões de toneladas para 26,20 milhões de toneladas.

No Brasil, o USDA projetou uma colheita de 169 milhões de toneladas. Da Argentina, estimada em 51 milhões de toneladas e do Paraguai, em 11,20 milhões de toneladas. Sobre as importações chinesas de soja durante o ano comercial, o USDA projetou 109 milhões de toneladas.

No que tange à produção mundial de soja, o prognóstico é de 428,92 milhões de toneladas, ante 429,20 milhões do reporte de setembro. Os estoques finais tiveram uma correção modesta, de 134,58 milhões para 134,65 milhões de toneladas.

Neutralidade é a palavra que melhor resume a divulgação do relatório mensal do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), na sexta-feira (11). O levantamento trouxe números relacionados à Safra 2024/25 dos EUA e do mundo. Para o mercado, os dados anunciados atenderam às expectativas, sem muitas novidades. Diante do cenário, reagiu de forma limitada na Bolsa de Chicago. Em resumo, o USDA reduziu a produção e produtividade da soja americana. Em contrapartida, estimou para cima a do milho.

Cascavel – A chuva registrada nesta semana amenizou o calor e deixou o solo um pouco mais úmido, porém, insuficiente para evitar perdas nas em parte das lavouras de soja já bastante castigadas e em fase de germinação neste começo de ciclo de plantio nos municípios do Oeste do Paraná. Em muitas áreas, as precipitações […]

Depois de Helene, agora o Milton. A onda de furacões que tem assolado os Estados Unidos e deixando um rastro de destruição, também provoca reflexos no agronegócio. Em conversa com a equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o especialista na área de gerenciamento de riscos da StoneX, Leonardo Martini, diz que em um primeiro […]

A semana

No Brasil, o mercado teve uma semana com escassez na movimentação e preços mistos. Há dificuldade para fixar os preços, por conta do acúmulo de perdas na Bolsa de Chicago e a alta do dólar. Esse panorama levou o produtor rural a deixar as negociações um pouco de lado, na esperança de melhores condições de preços nos próximos dias, para se dedicar ao plantio da safra.

Em Cascavel, por exemplo, o preço sofreu uma pequena retração. De R$ 139 a saca, baixou para R$ 138,50. A título de comparação, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos foi comercializada a R$ 134 ao longo da semana. Em Rondonópolis (MT), a cotação subiu de R$ 134 para R$ 136. No Porto de Paranaguá, a saca estabilizou em R$ 143.

Na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT), os contratos com vencimento em novembro, os mais negociados, recuaram 1,67% no acumulado da semana. Na manhã de sexta, a posição era cotada a R$ 10,20 1/4. O mercado foi pressionado pela combinação do retorno das chuvas no Brasil, beneficiando o plantio, e pela expectativa de uma safra recorde nos Estados Unidos, com o avanço da colheita.

Já o dólar comercial teve valorização de 2%, encaminhando o encerramento da semana na casa de R$ 5,56. A aversão ao risco no exterior e a preocupação com a questão fiscal no Brasil deram sustentação à moeda.

Comercialização

A comercialização da safra 2023/24 de soja do Brasil envolve 87,7% da produção projetada, conforme relatório de Safras & Mercado, com dados recolhidos até 4 de outubro. No relatório anterior, com dados de 6 de setembro, o número era de 82,2%.

Em igual período do ano passado, a negociação envolvia 84,9% e a média de cinco anos para o período é de 90,1%. Levando-se em conta uma safra estimada em 152,29 milhões de toneladas, o total de soja já negociado é de 133,62 milhões de toneladas.

Levando-se em conta uma safra de 171,78 milhões de toneladas, Safras projeta uma comercialização antecipada de 24,8%, o equivalente a 42,58 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, a comercialização antecipada era de 21,4% e a média para o período é de 29,4%. No relatório anterior, o número era de 22,5%.