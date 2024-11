Arroba do boi sobe e “picanha do Lula” fica mais cara

O mercado do boi gordo ainda experimenta o momento de valorização da arroba. Na região Oeste, a cotação ainda é de R$ 300 mais bonificação. Essa ascensão é observada nos últimos dois meses.

Além disso, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná conversou com o pecuarista Leonardo Folador. Ele fez o apontamento de diversos fatores responsáveis por influenciar essa recuperação nos preços. Entretanto, chamou a atenção para os reflexos ao consumidor final, que já desembolsa mais caro pela “picanha do Lula”.

Essa recuperação é atribuída a uma conjuntura de fatores, na ótica do agropecuarista. “Primeiro, a questão da sazonalidade do segundo semestre, historicamente com preços mais altos”, descreve. A proximidade dos festejos de fim de ano e as eleições pelo Brasil deram uma injeção de ânimo no mercado do boi gordo nos principais centros produtores. É preciso destacar o desempenho das exportações. “Voltamos a bater recorde em setembro e desenhamos um mesmo cenário para outubro”.

Recorde

Outro fator é o abate de fêmeas batendo recorde desde o ano passado, refletindo de maneira significativa na produção de bezerros e escassez do gado pronto. A seca severa e as queimadas reduziram as áreas de pastagem. “Os confinamentos estavam mais vazios em certos momentos e se o produtor adotar esse comportamento, o reflexo será sentido daqui três meses quando esse boi já deveria estar apto para o abate”. Com essa melhora no preço da arroba, a tendência é de segurar mais as matrizes para produção de bezerros.