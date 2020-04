Muggiati se prepara para estrear na Stock Light treinando de kart

A pandemia do coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo e bagunçou a o “mundo esportivo”, dificultando a preparação, especialmente no automobilismo. Entre os pilotos que vivem essa nova experiência está o paranaense José Luiz Muggiati Neto, que desde o início da quarentena fazia exercícios em casa e treinava no simulador. Nessa semana ele passou a treinar de kart, com a reabertura do Kartódromo Raceland Internacional, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Muggiati adianta que o kart ganhará destaque na sua preparação para estrear na Stock Light, em prova que está marcada para o dia 17 de maio, em Londrina, no Paraná. Mas continuará com o simulador e a preparação física em casa, orientado on-line por seu preparador físico. Muggiati será piloto da “Academia de Jovens Pilotos Toyota Gazoo Racing – Brasil” e irá competir pela equipe Carlos Alves/Pride Construtora. “O coronavírus atrapalhou a realização dos campeonatos, dificulta a preparação, mas vamos passar por essa crise. Vou treinar todos os dias, de segunda a sexta-feira, para estar 100% quando as corridas recomeçarem, Estou ansioso para estrear na Stock Light”, informa Muggiati.

Muggiati irá disputar a Stock Light sem abandonar o kart. Com as principais competições do kartismo sendo remarcadas, ele irá confrontar as datas com as da Stock Light para saber quais competições irá disputar, defendendo a equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte. A ideia é disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil, o Sul-Americano e o Sul-Brasileiro. No Brasileiro, ele irá defender o título da categoria Graduados, uma vez que foi o campeão de 2019, no certame disputado em Cascavel, no Paraná.