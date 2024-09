Tradicional almoço do Abrigo São Vicente de Paulo será neste domingo

No próximo domingo (15) será realizada mais uma edição do tradicional almoço beneficente do Abrigo São Vicente de Paulo.

No cardápio delícias como coxas e sobrecoxas de frango assadas, espaguete caseiro, maionese, molhos e variedade de saladas que saem diretamente da horta do abrigo para a mesa dos convidados! Tudo fresquinho, caseiro e preparado com muita dedicação de todos os voluntários que doam tempo e talento.

A partir das 11h o almoço será servido para quem for consumir no local, já o serviço de drive thru funcionará das 10h30 às 13h30.

O ingresso custa R$50,00 por pessoa e crianças de até oito anos de idade não pagam. Os ingressos já estão disponíveis na recepção do Abrigo e podem ser adquiridos também no domingo, antes do almoço.

Os valores arrecadados com o evento são utilizados para a manutenção da entidade.

O almoço será servido no salão que fica anexo ao abrigo.

A entidade

O Abrigo presta atendimento e assistência a 40 idosos, sendo que 25 deles são cadeirantes e 29 usam fraldas geriátricas. A casa mantém uma equipe de 30 colaboradores efetivos, além dos voluntários e das Irmãs Marcelinas que se dedicam à causa em tempo integral.

Se você ainda não conhece, agende uma visita. Em cada cômodo da estrutura é possível observar o amor de todos os envolvidos e o quanto os acolhidos são bem cuidados ali.

O Abrigo São Vicente de Paulo fica na Rua Jaime Duarte Leal, 143 – no Bairro Maria Luiza em Cascavel.

Crédito: Divulgação/Assessoria