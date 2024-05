Lista com 100 melhores restaurantes do país inclui sete estabelecimentos no Paraná

A gastronomia brasileira é reconhecida por seus diferentes sabores e sua qualidade incontestável. Com inúmeras opções de restaurantes pelo país, a revista Exame elaborou uma lista classificando os 100 Melhores Restaurantes do Brasil, na qual sete estabelecimentos paranaenses foram destacados.

A lista foi preparada pela editoria de lifestyle da revista, a Casual Exame. Para esta terceira edição do ranking, a revista convidou um júri de 72 críticos e influenciadores de gastronomia. Cada jurado selecionou seus dez restaurantes preferidos, sem ordem específica de importância.

No total, 15 cidades de todas as regiões do país foram mencionadas na classificação, e 38 estabelecimentos aparecem pela primeira vez na lista.

Paraná aparece na lista com sete estabelecimentos

O Paraná está presente no ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil com sete estabelecimentos. A posição mais alta do estado é ocupada pelo prestigiado Manu Buffara, em Curitiba, que ficou em décimo lugar. Este é o primeiro estabelecimento do país comandado por uma mulher a servir exclusivamente um menu degustação.

Na capital paranaense, outros restaurantes também foram destacados: o Igor e o Asu, que conquistaram a 28ª e 29ª posições, respectivamente. Representando a gastronomia asiática, o aclamado Hai Yo aparece na 50ª posição. Além disso, o K.Sa, na 57ª posição, o Feér, na 84ª, e o Fujii, na 85ª, completam a lista dos paranaenses no ranking.

Boa gastronomia em Minas Gerais

Em Minas Gerais, a revista Exame destacou 10 estabelecimentos entre os 100 melhores do país. Entre os destaques da região, estão o tradicional Pacato, em 12º lugar no ranking, o Glouton, em 16º, e o Tragaluz, que ocupa a 36ª posição e está localizado em um casarão com quase 300 anos de história.

São Paulo e Rio de Janeiro são líderes do ranking

O estado de São Paulo se destaca no ranking com a maior quantidade de estabelecimentos, totalizando 47 restaurantes. Entre os destaques, estão A Casa do Porco, que nas duas primeiras edições ocupou a 1ª posição e nesta edição ficou em 3º lugar, seguido pelo Maní, em 5º, Nelita, em 6º, Evvai, em 8º, e Fame Osteria, em 9º.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais estabelecimentos citados, somando 19 opções. Embora São Paulo tenha mais restaurantes na lista, o Rio de Janeiro ocupa o primeiro lugar do ranking com o aclamado Lasai. Comandado pelo chef Rafa Costa e Silva, o estabelecimento recebeu uma estrela Michelin já no seu primeiro ano de funcionamento.

Localizado no Largo dos Leões, em Humaitá, o Lasai oferece uma experiência intimista, onde apenas dez pessoas podem desfrutar do menu diário. Devido à quantidade restritiva de atendimentos, o local conta com um sistema de reservas. Para quem deseja aproveitar a experiência do primeiro colocado, uma opção é fazer as reservas com antecedência e já procurar por um hotel no Rio de Janeiro que fique próximo ao local, para chegar cedo.

Além do Lasai, o estado do Rio também figura em outras posições importantes do ranking. Dentre os destaques, estão o Oteque, em 4º lugar, o Ocyá, em 15º, e o Oro, em 34º.

Outros estados citados

Por fim, o ranking dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil apresentados pela Exame apresenta estabelecimentos de diversos outros estados. A Bahia conta com 5 restaurantes, Pernambuco com 4, Rio Grande do Sul com 3, Amazonas com 2 e Mato Grosso, Pará e Distrito Federal com um estabelecimento cada.

Crédito: Divulgação