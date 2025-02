Envelhecimento saudável: saiba como cuidar e prevenir dores crônicas

Brasil - A dor crônica, definida como aquela que persiste por mais de três meses, é mais do que um simples sintoma; ela é considerada uma doença pela Classificação Internacional de Doenças (CID-11). De acordo com os dados do ELSI-Brasil, uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, a dor crônica acomete 36,9% dos brasileiros com mais de 50 anos. Entre estes, 30% fazem uso de medicamentos para controlar a dor.

Condições como artrite, uma inflamação nas articulações, e fascite plantar, caracterizada por dor intensa na sola do pé, são exemplos comuns de dores que podem surgir ou piorar com o envelhecimento. Além disso, o esporão de calcâneo, uma protuberância óssea que se forma no calcanhar, é outra condição que pode impactar a mobilidade e a rotina diária.

Para prevenir e fazer o tratamento adequado, é importante entender os três estágios da prevenção: