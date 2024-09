Vacinação nas escolas estaduais e municipais do Paraná: Resultados da força-tarefa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta quarta-feira (18) os resultados da força-tarefa de vacinação nas escolas estaduais e municipais do Paraná, que ocorreu entre 5 de agosto e 16 de setembro. Durante a ação foram aplicadas 292.699 doses de vacinas e avaliadas 495.076 carteirinhas de vacinação em uma ação estratégica para aumentar as taxas de cobertura vacinal em todo Estado.

Após o encerramento da força-tarefa, a imunização continua nas escolas já agendadas. A vacinação foi realizada em 1.805 unidades da rede estadual, o que representa 85,71% das escolas do Paraná. Outras 175 escolas têm a aplicação das doses programada, o que elevará a cobertura para 94% nas instituições estaduais.

Nas escolas municipais, 3.661 unidades (70,59%) já receberam a vacinação, enquanto 388 possuem agendamento, o que permitirá atingir 78% das instituições. Em relação aos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 1.643 unidades (79,64%) participaram da força-tarefa, incluindo as que já foram atendidas e as que estão com aplicação programada.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, César Neves, a operação foi um sucesso e estratégias como esta devem ser recorrentes no Estado. “Os números impressionantes mostram a eficácia dessa ação do Governo do Paraná. Temos muito a agradecer às famílias paranaenses, especialmente aos pais que confiaram em nosso trabalho e responderam ao chamado para essa importante missão. Isso reforça que estamos no caminho certo e nos dá confiança para futuras ações de saúde no Estado”, declarou.

O secretário de Educação, Roni Miranda, destacou a importância da colaboração entre as secretarias para garantir a proteção nas escolas. “Estamos muito satisfeitos com os resultados da vacinação no Paraná. Essa iniciativa não apenas reforça a saúde de nossas crianças e adolescentes, mas também reafirma nosso compromisso com um ambiente escolar mais seguro e saudável”, afirmou.

O principal objetivo da ação foi aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção contra doenças passíveis de prevenção, como a gripe.

“A estratégia foi um verdadeiro sucesso. Conseguimos mobilizar as 22 Regionais de Saúde e todos os municípios do Paraná para garantir o aumento da cobertura vacinal. A vacinação nas escolas é uma ação extra-muro que queremos manter de forma contínua, além do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde”, explicou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes.

Entre as vacinas mais aplicadas durante a força-tarefa estão a da influenza, cuja cobertura está em 54,41% nos grupos prioritários, além das vacinas dTpa (65,28%) e febre amarela (78,31%). Os dados são do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde.

“Tivemos uma adesão importante ao longo de toda a campanha, mas é fundamental continuar reforçando a importância da vacinação. A vacina é a principal forma de prevenir as formas graves de doenças e evitar óbitos. A imunização permanece disponível o ano inteiro nas mais de 1.800 salas de vacinação espalhadas pelo Estado”, enfatizou Maria Goretti.

