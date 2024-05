Vacinação contra gripe está liberada para todos os públicos em Cascavel

Atenção, cascavelenses, tem notícia importante na área da saúde. A vacinação contra a gripe está liberada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade em Cascavel. A aplicação das doses acontecerá nas 47 unidades de saúde do Município, sempre a partir das 8h até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade.

O Município recebeu 39.260 doses influenza do Ministério da Saúde para fazer a aplicação. As vacinas salvam vidas e são distribuídas de forma gratuita em toda a rede pública de saúde.

GRIPE

A Secretaria de Saúde de Cascavel iniciou a Campanha Nacional Contra a Influenza no último dia 25 de março, mas até então, somente para o público prioritário. No entanto, menos que 30% do público-alvo de 131 mil pessoas foi até as unidades de saúde para garantir a imunização. Foram aplicadas cerca de 28 mil doses. O número é considerado baixo.

A vacinação é para proteger de sintomas mais graves da gripe.

Os estoques do município estão abastecidos, portanto, programe-se para ir e garantir a proteção, uma vez que no inverno a gripe, os casos de gripe tendem a aumentar.

Fonte: Secom