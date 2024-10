Sesa capacita 3 mil profissionais de saúde para aprimorar cuidado à pessoa idosa

Com o objetivo de melhorar a assistência e os serviços prestados à população idosa, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) capacitou, em 2024, mais de 3 mil profissionais diretamente envolvidos no cuidado a esse ciclo de vida.

Além das capacitações, foram realizados 15 encontros de formação para líderes da Pastoral da Pessoa Idosa, totalizando 375 participantes que aprimoraram suas habilidades no acompanhamento deste público em suas comunidades.

Em outubro, mês dedicado aos cuidados à pessoa idosa, a Sesa também comemora o cadastramento e avaliação de mais de 100 mil idosos no Sistema de Informação da Pessoa Idosa (SIPI). Todas essas iniciativas fazem parte do Programa Envelhecer com Saúde no Paraná, voltado para a qualificação contínua de profissionais que atuam em Unidades de Saúde, Ambulatórios e Regionais de Saúde em todo o Estado.

O secretário da Saúde, César Neves, destacou a importância dessas capacitações. “Esses encontros ajudam a implementar inovações no trabalho das equipes de saúde e no perfil assistencial. Cuidar da população idosa é uma prioridade para o Governo do Estado, e estamos preparando nossos profissionais para as mudanças demográficas e epidemiológicas, com foco nas particularidades da saúde dessa faixa etária”.

De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o cuidado a esta população vai além do tratamento de doenças. “As equipes precisam focar na manutenção e recuperação da autonomia e independência das pessoas idosas. Não basta apenas cuidar da saúde física. Precisamos promover um envelhecimento com qualidade de vida.”

AÇÕES

O Projeto Envelhecer com Saúde no Paraná é uma das principais iniciativas da Sesa voltada especificamente para a população idosa. O projeto promove uma reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS), com inovações no processo de trabalho das equipes e capacitação profissional, visando proporcionar um envelhecimento saudável à população do Estado.