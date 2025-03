Secretaria da Saúde confirma 2.572 novos casos e seis óbitos por dengue no Paraná

CASCAVEL

HUOP recebe 102 novos residentes em áreas da saúde

Paraná - Foi realizada na manhã desta quinta-feira (06) no auditório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) a recepção de 102 novos residentes que abrangem profissões da área da saúde. As profissões incluem: Biologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. As residências ofertadas no HUOP são multiprofissionais e […]