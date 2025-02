Saúde orienta para boas práticas para a prevenção da gravidez na adolescência

Brasil - A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que acontece na primeira semana de fevereiro, busca mobilizar a sociedade e os diferentes setores governamentais em uma perspectiva intersetorial de cuidado integral, para a implementação de ações e políticas públicas eficazes para a redução da gravidez na adolescência e a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva dos adolescentes no Brasil.

Por isso, o Ministério da Saúde elaborou uma nota técnica com recomendações que levam em conta problemas como a violência intrafamiliar, abuso e exploração sexual, bem como a erotização infantil. Entre as boas práticas da atenção aos adolescentes para promoção da saúde sexual e reprodutiva estão a busca ativa ou mapeamento do risco reprodutivo; atendimento a adolescentes desacompanhados; atendimento e identificação das situações de violência sexual; inclusão de adolescentes e jovens do gênero masculino nos serviços de saúde; entre outras.

A implementação de ações intersetoriais também é parte importante da prevenção da gravidez na adolescência. Exemplo disso é o “Programa Saúde na Escola”, com recomendação de intensificar as ações de educação em saúde com a participação dos adolescentes, jovens e famílias, motivando-os a dialogar sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, além de outros assuntos.

Para o desenvolvimento de ações e estratégias eficazes para o controle da gravidez na adolescência, cabe destacar como fundamental a atenção primária à saúde como porta de entrada no SUS (Sistema Único de Saúde) para o cuidado integral dos adolescentes. O principal objetivo é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução de casos.

DataSUS

O número de partos em meninas de 15 a 19 anos, em 2023, foi de 289.093 ou seja, 11,39% do total de partos registrados e de 10 a 14 anos foi de 13.932, o que representa 0,55%) segundo dados do DataSUS. Vale salientar que a relação sexual com adolescentes menores de 14 anos é considerada crime, tipificado como estupro de vulnerável, bem como o casamento infantil ou qualquer relacionamento envolvendo práticas sexuais com adolescentes dessa faixa etária.