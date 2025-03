Saúde capacita 300 agentes comunitários e de combate a endemias no uso de plataformas

Foz do Iguaçu - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta quarta-feira (12), com o apoio do Ministério da Saúde, um treinamento voltado para a modernização e qualificação dos serviços de saúde por meio do uso de tecnologias digitais. Foram capacitados mais de 300 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Paraná.

Os profissionais foram instruídos a otimizar o fluxo de trabalho por meio de tecnologia avançada, promovendo maior eficiência no atendimento à população. “Estação informática” e “Plataforma Paraná Saúde Digital” foram os temas abordados no encontro, dentro da programação do Saúde em Movimento 2025, que acontece nesta semana em Foz do Iguaçu.

Os técnicos da saúde foram orientados em relação à identificação, registro e correção de dados cadastrais inconsistentes, ao cadastro das famílias, de pessoas e dos domicílios, nos tablets, via aplicativo E-sus Território, do Ministério da Saúde.

Também houve aprofundamento sobre a plataforma Paraná Saúde Digital para uma vida melhor, da Sesa, que está em operação desde junho de 2024, com integração de dados e informações em saúde para os 399 municípios paranaenses.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, os agentes compõem uma equipe da Estratégia de Saúde da Família e têm papel fundamental no cuidado no território. “Estamos atualizando nossas ferramentas e profissionais para que possamos aprimorar o trabalho e facilitar o dia a dia desses servidores, que estão mais perto da população, indo de casa em casa e ajudando a reconstruir Saúde da Família”, disse.

Por meio das visitas domiciliares para orientação das comunidades, os agentes atuam na prevenção de doenças, como dengue, ajudando a identificar e eliminar focos de transmissão, orientando a população e encaminhando casos suspeitos das doenças para atendimento nas unidades de saúde.

“Os dados são fundamentais para traçar estratégias significativas e novas ações. Muitas pessoas mudam de endereço ou telefone. Nesse caso as plataformas digitais auxiliam no processo”, explicou a chefe da Divisão de Saúde da Sesa, Rosiane Aparecida da Silva.