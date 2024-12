Saúde ampliará área de intervenção com fumacê; confira locais

Cascavel - A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel informou que, devido ao aumento e à disseminação dos casos de febre chikungunya, a área de intervenção química será ampliada para conter o avanço da infestação. As regiões mais afetadas, como os bairros Brasmadeira e Melissa, estão no foco inicial. No entanto, outras localidades também serão incluídas no planejamento. O objetivo, portanto, é reduzir a infestação do Aedes aegypti por meio da aplicação de inseticida com UBV pesado, conhecido popularmente como fumacê.

Como funciona o fumacê no combate ao Aedes aegypti

O fumacê é uma ferramenta altamente eficaz, pois atua eliminando os mosquitos alados em circulação. Apesar do nome, não há emissão de fumaça, mas sim de partículas de inseticida, direcionadas aos mosquitos voadores.

Além disso, é fundamental que os moradores sigam algumas orientações durante a aplicação para garantir a eficácia e segurança do procedimento:

Cubra gaiolas e proteja animais de estimação.

Guarde alimentos e tampe caixas d’água.

Pessoas com alergias ou problemas respiratórios devem se resguardar.

Ademais, recomenda-se manter portas e janelas abertas para aumentar a eficiência do inseticida.

Condições climáticas podem alterar a programação

A aplicação do fumacê está condicionada às condições climáticas. Portanto, em caso de chuva, ventos fortes ou temperaturas baixas, adia-se o cronograma para o próximo dia favorável.

Ciclos de aplicação: planejamento estratégico

Cada região receberá, ao todo, cinco ciclos de aplicação do fumacê. Após essa etapa, será feita uma nova avaliação para determinar a necessidade de até sete aplicações, caso necessário. Além disso, os técnicos do governo estadual coordenam o serviço para garantir a eficácia e segurança do processo.

Ações Complementares: Não é Hora de Baixar a Guarda

O fumacê é apenas uma das medidas no combate ao Aedes aegypti. Ademais, a eliminação de criadouros e os trabalhos de vistoria dos agentes de endemias continuam sendo fundamentais. Os agentes realizam ações de bloqueio em áreas com casos confirmados e monitoramento em regiões com suspeitas.