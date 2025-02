Reforço na ortopedia: Governo repassa R$ 2 milhões ao Hospital de Retaguarda

Cascavel - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, publicou nesta terça-feira (11) o novo informe semanal da dengue. Foram registrados mais 1.156 casos da doença. Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam 21.765 notificações, 3.725 diagnósticos confirmados e um óbito em decorrência da dengue. No […]

OBRAS

Há dois anos o Governo do Estado vem investindo na região para suprir a procura pelos serviços de saúde, incluindo obras na unidade. O Hospital de Retaguarda conta com 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 50 leitos de enfermaria. Com a finalização da restruturação, terá três salas cirúrgicas, quatro salas de Recuperação Pós-Anestésica (RPC) e 24 leitos pré e pós-cirúrgicos.

“E agora nós vamos, com a ajuda do governo estadual, fazer essas obras que a sociedade está esperando. É um dever nosso e nós vamos cumprir nessa demanda, consolidando seu papel na rede de saúde do Oeste do Paraná”, disse o prefeito de Cascavel, Renato Silva.

