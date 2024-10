Paraná receberá nova remessa com 96.600 doses de vacina contra a Covid-19

As últimas remessas enviadas ao Paraná pelo governo federal foram no dia 19 de agosto (5.000 doses destinadas especificamente para crianças) e no dia 27 de setembro, com 35 mil doses da vacina monovalente XBB contra a Covid-19 para a população com idade acima de 12 anos.

O imunizante é destinado para a população acima de seis meses, sendo o mais atual em utilização no combate à doença, pois protege contra a variante XBB 1.5, que faz parte das variantes atualmente circulantes do SARS-CoV-2.

COBERTURA VACINAL

No Paraná, atualmente, a cobertura vacinal monovalente para quatro doses é de 20,47%; para as três doses, de 57,39%, e de 87,71% para as duas doses. No total foram aplicadas 29.924.295 doses da vacina contra a Covid-19.

Em números absolutos, o Estado está em quinto lugar no País. À frente estão os estados de São Paulo (131.390.515), Minas Gerais (53.280.595), Rio de Janeiro (42.350.005) e Bahia (36.148.314).

De acordo com sistema Notifica Covid-19, do início do ano até agora foram confirmados 45.706 casos e 219 óbitos no Paraná.

Fonte: AEN