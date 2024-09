Nova sede da Unidade de Terapia Renal da Uopeccan será inaugurada nesta quarta

Está marcada para hoje (4), a partir das 16h, a inauguração da nova sede da Unidade de Terapia Renal do Hospital Uopeccan. A obra está sendo edificada há 210 dias e vem somar nos atendimentos de saúde desta área, pacientes que precisam de uma terapia renal substitutiva. A obra foi construída em parceria com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).

O novo prédio tem com quase 1,2 mil metros quadrados e fica no complexo do hospital, na Rua Carijós, 535, bairro Santo Onofre, ao lado do Núcleo Solidário em Cascavel. O prédio tem três pavimentos, sendo dois pisos destinados para atendimentos dos pacientes e o terceiro que será uma área técnica do STDATH (Sistema de Tratamento e Distribuição de Água Tratada para Hemodiálise).

A nova unidade conta com um total de 40 máquinas de hemodiálise, possibilitando a realização de até 3 mil sessões de hemodiálise por mês, com funcionamento de segunda a sábado. O investimento total da obra é de cerca de R$ 13 milhões entre construção e aquisição de equipamentos do prédio.

A nova unidade vem para agregar a habilitação de transplantes renais que o hospital recebeu há um ano do Ministério da Saúde. Para que o serviço funcione dentro dos protocolos exigidos, a equipe será composta por médicos nefrologistas e equipe multiprofissional com enfermeiros, técnicos em enfermagem, nutricionista, psicólogo, assistente Social, entre outros.

O evento contará com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana e o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves.