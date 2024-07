Médicos cooperados da Unimed Cascavel aprovam negociação para compra do Policlínica

Em assembleia ocorrida ontem em Cascavel, os médicos cooperados da Unimed Cascavel votaram e aprovaram por maioria o tema relativo à negociação para compra do Hospital Policlínica, pertencente atualmente à Rede Care.

O resultado da votação autoriza a diretoria da cooperativa a prosseguir com as tratativas iniciadas com o grupo paulista. Detalhes da negociação são protegidos por um termo de confidencialidade firmado entre as duas partes. As informações são de nota encaminhada à Redação do Jornal O Paraná, pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Unimed Cascavel.

Informações extraoficiais dão conta de que a aquisição poderá ter ainda a participação do Grupo FAG, do empresário Assis Gurgacz. Vale ressaltar que o Grupo Gurgacz possui o São Lucas, no qual injetou a bagatela de R$ 160 milhões para transformar a estrutura hospitalar em uma das mais completas do Brasil. A equipe de reportagem do Jornal O Paraná fez contato com a FAG para oficializar essa informação e está no aguardo do retorno.

Informações sobre a possível transação circulavam há alguns meses. A Rede Care, interessada em se desfazer de um dos mais tradicionais hospitais do interior do Paraná, tem o controle acionário de 12 hospitais e 25 clínicas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.