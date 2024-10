Medicina em números: Mais de 2200 médicos já se formaram em Cascavel

Cascavel – Enquanto viver, nos lembraremos dos dias mais felizes e também dos mais difíceis de nossas vidas e certamente ele estava lá. Também nos lembraremos de como fomos tratados nestes dias e da astúcia de uma das profissões mais incríveis e que faz parte da história das civilizações. Não é raro ouvir daquela senhora, já do alto de seus setenta e tantos anos, a história contada em detalhes do nascimento de cada um de seus filhos, com muitas aspas onde cabem as falas guardadas na memória e no coração e é comum também ouvir e ‘foi graças a ele’.

Aos demais profissionais pedimos licença, mas hoje a homenagem é para eles: os médicos! Apegados ou não ao título de doutores, a eles foi confiado segurar em suas mãos – seja com a ponta da caneta ou do bisturi – a vida de todos nós. 18 de outubro é celebrado o dia do médico e a estes profissionais, o Jornal O Paraná presta homenagem trazendo os números da formação de novos médicos aqui em Cascavel. Somados os profissionais formados nas duas faculdades que ofertam o curso de medicina na cidade, cerca de 2260 médicos já conquistaram seus diplomas desde 2002 – o que é motivo de muito orgulho para os cascavelenses.

Um pontinho branco no mapa

Que a cidade de Cascavel sempre foi um polo na área de saúde, nós já sabemos. Referência para uma grande região de municípios de pequeno e médio porte devido ao expressivo número de clínicas, hospitais e – é claro – médicos. São muitos profissionais de jaleco branco, nas mais diferentes especialidades e duas faculdades mandam avisar que: cada vez vem chegando mais!

O primeiro curso de Medicina em Cascavel foi implantado pela Unioeste em 1997, com a formatura da primeira turma em 2002. De lá pra cá, a instituição já formou 860 médicos em 21 turmas, sendo que, em média, 40 se formam por ano. Estes números são referentes somente ao campus de Cascavel, já que a Unioeste também oferece o curso de medicina no campus de Francisco Beltrão.

Além da formação em medicina, a faculdade oferece residência médica no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) em nove especialidades diferentes e a partir de 2025 contará com mais duas.

No vestibular de 2023 da Unioeste, somente para o curso de medicina em Cascavel, teve 3149 inscritos para disputar 20 vagas – o que perfaz uma concorrência de 157,45 candidatos por vaga.

Depois da Unioeste, veio o primeiro curso de medicina de uma instituição particular em Cascavel: Em fevereiro de 2008 aconteceu o primeiro vestibular da Faculdade Assis Gurgacz (FAG). Desde então, já foram cerca de 1400 médicos formados em 17 turmas. A cada ano são ofertadas 162 vagas em vestibulares de inverno e verão. O curso tem conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação desde 2018 e também oferece residência médica no hospital do grupo, o São Lucas.

Escolas médicas

Por vocação ou por interesses financeiros, afinal o salário de médico é um dos melhores para profissionais recém-formados, o fato é que nunca se viu tanto médico em formação Brasil a fora. Dados da Demografia Médica mostram que, atualmente, há 389 escolas médicas espalhadas pelo país – o segundo maior número no mundo, atrás apenas da Índia. A quantidade de faculdades de medicina no Brasil quase quintuplicou desde 1990, quando o total chegava a 78. Nos últimos dez anos, a quantidade de escolas médicas criadas (190) superou o total de todo o século passado.

No Brasil

O Brasil registra, atualmente, 575.930 médicos ativos – uma proporção de 2,81 profissionais por mil habitantes, a maior já registrada no país. Os dados fazem parte da Demografia Médica CFM – Dados oficiais sobre o perfil dos médicos brasileiros 2024, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Desde o início da década de 1990, o número de médicos no país mais que quadruplicou, passando de 131.278 para a quantidade atual, registrada em janeiro de 2024. No mesmo período, a população brasileira aumentou 42%, passando de 144 milhões para 205 milhões, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de médicos, portanto, aumentou oito vezes mais do que o da população em geral. Entre 1990 e 2023, a população médica registrou crescimento médio de 5% ao ano, contra aumento médio de 1% ao ano identificado na população em geral.

A maior progressão no volume de médicos ocorreu de 2022 a 2023, quando o contingente saltou de 538.095 para 572.960 – um aumento de 6,5%. Com índice de 2,8 médicos por mil habitantes, o Brasil tem hoje taxa semelhante à registrada no Canadá e supera países como os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e o México.

Para o CFM, o crescimento impulsionou-se por fatores como a expansão do ensino médico, sobretudo nas últimas duas décadas, e pela crescente demanda por serviços de saúde.

Perfil

A idade média dos médicos em atividade no Brasil é 44,6 anos. Entre os homens, a idade média é 47,4 anos. Já para as mulheres, 42 anos. Observa-se também uma diferença no tempo de formação entre os gêneros: em média, os médicos têm 21 anos de formados, enquanto as médicas têm 16 anos.

Em 2023, os homens ainda representavam, ligeiramente, a maioria entre os médicos com até 80 anos, respondendo por 50,08% do total, enquanto as mulheres representavam 49,92%. Em 2024, a estimativa é que o número de médicas ultrapasse o de médicos. Atualmente, entre os médicos com 39 anos ou menos, as mulheres já constituem maioria, representando 58% em comparação a 42% dos homens.

Residência Médica HUOP

Vagas por especialidade: