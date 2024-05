Mais 8 mortes e 2.735 novos casos de dengue são confirmados em Cascavel

Cascavel – Mesmo com uma “previsão” das autoridades de saúde para a queda no número de casos e de óbitos por dengue, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel confirmou ontem (9) no boletim epidemiológico semanal, mais 8 mortes e 2.735 novos casos de dengue, reafirmando a pior epidemia da história da cidade. Além disso, mais 27 outras mortes estão em investigação. As informações, mesmo “repetitivas”, sevem como alerta para necessidade de combate ao mosquito transmissor.

As novas mortes são de 4 mulheres entre 36 e 88 anos e de 4 homens de 31 a 78 anos, sendo que das oito vítimas, dois deles não tinham comorbidades associadas. Com isso, a cidade soma um total de 29 mortes e 26.667 casos de dengue desde o início do ano epidemiológico, que iniciou em agosto do ano passado. Existem ainda mais 365 casos da doença sendo investigados.

Os bairros com maior número de casos da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é o Morumbi com 1.757 casos, em seguida o Interlagos com 1.620 e em terceiro o Periolo com 1.541 casos, todos da Região Norte da cidade. O boletim também aponta 7 casos positivos de febre Chikungunya e outros 30 que estão sendo investigados, vírus transmitido pelo mesmo mosquito.

Vacinação

A Sesau iniciou, na última segunda-feira (6), a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, faixa etária que se baseia devido as taxas de hospitalização por dengue nos últimos 5 anos no Brasil. A vacinação está ocorrendo nas 47 unidades de saúde de Cascavel, sendo que até agora foram aplicadas 1026 doses da vacina, sendo que a estimativa é que a cidade tenha uma população de mais de 21,7 mil pessoas nesta faixa etária, sendo que a meta é vacinar pelo menos 90%.

Neste primeiro momento, o Município recebeu uma remessa com 5.434 doses da vacina do Ministério da Saúde, encaminhada pela a 10ª Regional de Saúde. A imunização inicia às 8h e segue até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. A vacina contém os quatro tipos de vírus e poderá proporcionar uma imunidade bastante duradoura. Depois da aplicação a criança ou adolescente deve permanecer em observação por cerca de 20 minutos para avaliação.

Caso a criança ou adolescente tenha tido a doença, é recomendado aguardar seis meses para receber o imunizante, sendo que o esquema vacinal da dengue é de duas doses, com intervalo de 6 meses entre as doses. Para aqueles que quiserem tomar também a vacina da gripe, devem aguardar um prazo de pelo 24 horas. Além de Cascavel, todos os municípios da 10ª Regional de Saúde receberam doses do imunizante.

Sem eliminar ambientes de reprodução do mosquito, o número de óbitos e casos de dengue não terá redução

Números no Paraná

Já o boletim semanal da dengue publicado nesta semana pela a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) confirmou 38.468 novos casos da doença e 26 mortes Paraná. Neste período epidemiológico 2023/2024, o Estado soma 239 óbitos, 331.804 casos confirmados e 111.601 casos seguem em investigação. Das novas mortes confirmadas são 10 homens e 16 mulheres com idades entre 14 e 93 anos, residentes em 17 municípios do estado.

A Sesa divulgou também o novo boletim de infestação predial que apresenta o levantamento entomológico para o Aedes aegypti. O Paraná tem 376 municípios infestados, representando 94,23% do Estado. Dentre os principais criadouros, 77% são depósitos móveis ou passíveis de remoção – recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas em pátios e ferros velhos, entulhos de construção, pneus, vasos de plantas, bebedouros e recipiente para degelo de geladeiras, entre outros.