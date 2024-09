Líder no Brasil, Paraná celebra Dia Nacional da Doação de Órgãos

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) por meio do Sistema Estadual de Transplantes (SET/PR), celebra nesta sexta-feira (27), o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Instituído pela Lei federal nº 11.584 de 2007, a data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância deste ato que salva vidas.

Além do dia, o Setembro Verde é voltado para o reforço de campanhas dedicadas à conscientização e sensibilização sobre o tema. No Paraná, a campanha deste ano traz o tema: “Seja um doador de órgãos e conte pra todo mundo”, reforçando a necessidade e a importância de deixar o desejo de doar registrado em vida, para amigos e familiares, já que a doação só pode ser realizada com o consentimento da família.

Segundo o último dado divulgado no Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), com informações do primeiro semestre deste ano, além de ter uma das menores taxas de recusa familiar (apenas 25%), o Paraná continua líder em doações de órgãos no Brasil com 42,3 doações por milhão de população (pmp), seguido por Santa Catarina com 40,7 pmp, Rondônia (40,5 pmp), Rio de Janeiro (27,0 pmp) e Ceará (25,0 pmp). A média nacional é de 19,5 pmp.

“Temos um orgulho muito grande em dizer que o nosso Paraná é o campeão nacional em doação de órgãos. Queremos agradecer ao povo do Paraná que nos dá essa liderança e reforçar que nunca é demais: que continue tendo esse coração generoso, doar órgãos é um ato de amor à vida”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

DADOS

Ainda de acordo com a ABTO, o Paraná foi o Estado que mais realizou transplantes de rim de janeiro a junho deste ano, com 50,2 pmp, seguido pelo Rio Grande do Sul com 48,7 pmp, Distrito Federal (40,5 pmp), São Paulo (39,4 pmp) e Minas Gerais (39,2 pmp). A média no país para esse procedimento é de 29,9 pmp.

O Estado também atingiu o terceiro lugar em transplantes de fígado, com 27,6 pmp, atrás do Ceará, com 27,8 pmp e Distrito Federal, com 43,3 pmp. A média nacional ficou em 11,7 pmp. Dentre os oito estados que realizaram transplantes de pâncreas neste período, o Paraná atingiu o terceiro lugar, com 0,9 pmp, atrás de Minas Gerais, com 1,3 pmp, e São Paulo, com 1,4 pmp. A média no país é de 0,6 pmp.

Segundo o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná (SET/PR), em números absolutos, o Estado registrou 242 doadores de órgãos, que possibilitaram 431 transplantes de órgãos no primeiro semestre deste ano, além de 644 de córneas – o maior dado já registrado pelo SET/PR. Os dados de janeiro a agosto são ainda maiores, com 332 doadores, 601 transplantes de órgãos e 889 de córneas. Atualmente, 3,9 mil paranaenses aguardam na fila por um transplante.

ESTRUTURA

O Sistema Estadual de Transplantes (SET/PR) é composto pela Central Estadual de Transplantes (CET/PR), localizada em Curitiba, que coordena as atividades de doação e transplantes em todo o Estado, e quatro Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) distribuídas nas macrorregiões em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.