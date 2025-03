HUOP recebe 102 novos residentes em áreas da saúde

Cascavel - Foi realizada na manhã desta quinta-feira (06) no auditório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) a recepção de 102 novos residentes que abrangem profissões da área da saúde. As profissões incluem: Biologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social.

As residências ofertadas no HUOP são multiprofissionais e uniprofissionais. Participaram da cerimônia o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Webber; a Pró-reitora de Recursos Humanos, Joseane Rodrigues da Silva Nobre.

Também estiveram presentes o diretor-geral do campus Cascavel da Unioeste, Geysler Roges Flor Bertolini, o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, e a diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus Cascavel, Nelci Salete Tonini.

A diretora do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, campus Cascavel, Mônica Tereza Suldofski, o diretor pedagógico do HUOP, Alex Sandro Jorge, e o diretor Multiprofissional do HUOP, Rodrigo Genske, também participaram. Além deles, a diretora de enfermagem do HUOP, Sara Priscila de Carvalho Trecossi, o coord. Da Comissão de Residência Médica, COREME/HUOP, Marcelo Pontual Cardoso, e a Coord. Da Comissão das Residências Multiprofissionais e uniprofissionais em Saúde (COREMU), Ligiane de Lourdes da Silva também estavam presentes.