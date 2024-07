Homenagem ao presidente e ex-presidente da AMC

No último sábado (29), o presidente da AMC (Associação Médica de Cascavel), Dr. Cristiano Mroginski e o ex-presidente Dr. Jesus Viegas, receberam da Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil, a medalha do patrono do serviço de saúde do Exército, que homenageia grandes vultos da saúde. As medalhas foram entregues pelo diretor de outorgas, coronel e médico da reserva do exército brasileiro, Dr. Márcio Couto.

O evento aconteceu no Teatro Municipal de Toledo, muitas autoridades fizeram-se presentes. Parabéns ao Dr. Cristiano e ao Dr. Jesus, parabéns também à Associação Médica de Cascavel pelos médicos que a representam.

11ª Feijoada Solidária da AMC vem aí!

A 11ª Feijoada Solidária da AMC está chegando, um evento aguardado com entusiasmo pela comunidade médica. A feijoada, prato tradicional brasileiro, será realizada no dia 3 de agosto, no salão de festas da entidade.

A Feijoada Solidária tornou-se uma tradição anual, reunindo a classe médica e comunidade para desfrutar de uma delícia gastronômica. Como em todos os anos, o evento assume um papel de responsabilidade social, doando parte do lucro ao Recanto da Criança, uma organização local que oferece serviços essenciais às crianças carentes.

Para obter mais informações e reservas de ingressos, entre em contato com a secretaria da entidade pelos números: (45) 99921-0298 / (45) 3223-6791.

