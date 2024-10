Health Summit destaca Cascavel como um modelo de saúde para todo Brasil

“Somos empreendedores da saúde. Temos vários hospitais e clínicas que hoje servem de espelho para outros centros de saúde no País”. A tecnologia também marca presença, inclusive com equipamentos para realização de cirurgia com uso de robôs.

Cascavel oferece um serviço de excelência quando o assunto é saúde privada. “Nossa cidade apresentou um crescimento organizado excepcional, por conta da qualidade dos sérvios oferecidos”, salienta. O grande desafio é inserir de maneira ousada, Cascavel no turismo de saúde e, para isso, a cidade conta com um hub logístico eficaz, na questão viária, de segurança e, principalmente, ao contar com um aeroporto que, segundo Tanaka, permitirá a vinda de pacientes de outros estados e inclusive de outros países.

Em entrevista concedida à equipe do Jornal O Paraná , que esteve presente no evento, o vice-presidente para Assuntos da Saúde da Acic destacou que se trata de uma programação inédita nesta área em Cascavel. “A intenção é chamar a atenção e mostrar que somos modelo em saúde para o Brasil”, destacou.

Profissionais, gestores da área médica e acadêmicos iniciaram sexta-feira (18) participação no 1º Cascavel Health Summit, que prossegue neste sábado (19). O evento conta com a organização da vice-presidência para Assuntos da Saúde da Acic (Associação Comercial e industrial de Cascavel), o especialista em aparelho digestivo, Dr. Tomaz Tanaka. A proposta é a de alcançar um novo estágio na escalada como centro de referência em saúde.

Conforme os números apresentados, dos 207,5 milhões de habitantes, 24,51% contam com cobertura de plano de saúde. Além disso, o Brasil conta com 20.690 laboratórios; 475.417 médicos; 914,4 mil enfermeiros. Além disso, conta com 300,1 mil estabelecimentos de saúde; 6.761 hospitais; 494,1 mil leitos, sendo 70% privados e 30% públicos. A média de expectativa de vida é de 75,2 anos.

O palestrante abordou entre outros assuntos: Cenário do Mercado de Saúde; Envelhecimento Populacional; Relacionamento Operadoras x prestadores; Desafios da Gestão e por fim, Oportunidades. Em relação aos beneficiários dos planos de saúde, em 2020 eram 47,46 milhões; em 2021, 48,85 milhões de usuários; em 2022, 50,13 milhões e em 2023, 50,96 milhões.

No ano de 2023, as despesas com saúde corresponderam a 9,6% do PIB brasileiro. A distribuição dos recursos em saúde chegou a R$ 977,26 bilhões. O prazo médio de recebimento passou de 70,70 dias em 2009 para 76,38 dias em 2023, impactando o fluxo de caixa dos prestadores.

Ainda na tarde de sexta-feira, a segunda palestra envolveu Marketing Digital para a área médica, como atrair mais pacientes. Em seguida, foram apresentados cases de sucesso. No período da noite, ocorreu o cerimonial de abertura e apresentação de dados de Cascavel sobre a estrutura existente da saúde. Logo depois, a palestra magna abordou o “Compromisso com a excelência”, com o Dr. Eugenio Mussak e apresentação da linha do tempo na área da saúde, com a jornalista Soraia David.

No sábado, a programação iniciou às 8h30, com a palestra sobre Possibilidades de turismo para a atração de clientes na área da saúde, com a presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), Silvana Ribeiro. Na sequência, o tema a ser debatido será A Saúde no Paraná, com a Secretaria Estadual da Saúde. A última palestra do 1º Cascavel Health Summit será com Rogerio de Fraga, com o tema Liderança e Gestão no tempo na carreira dos Profissionais da Saúde.