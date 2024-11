Foz do Iguaçu tem 187 casos confirmados de dengue

O boletim divulgado nesta quarta-feira (13) pela Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu aponta 187 casos confirmados de dengue em Foz do Iguaçu. Além disso, há 3,1 mil notificações de casos suspeitos. Entre os confirmados, 181 são casos simples e seis apresentam sinais de alarme. Os dados são relativos ao ano epidemiológico 2024/2025 que teve início no dia 1º de agosto.

A maior parte dos casos confirmados é de mulheres (110), enquanto os homens representam 77 casos. Com relação à idade, a faixa entre 20 e 34 anos lidera, com 73 registros, seguida por adolescentes e jovens de 15 a 19 anos (33 casos) e adultos de 35 a 49 anos (33 casos).

Portanto, embora a vacinação esteja disponível, o número de casos ainda preocupa entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com 11 confirmações nesta faixa etária.

Capacitação

No final de outubro, a Vigilância Epidemiológica realizou uma capacitação sobre “Dengue e Arboviroses”, com foco no manejo clínico da dengue. Ademais, o treinamento reuniu cerca de 100 profissionais das redes pública e privada, indicados por suas respectivas diretorias e coordenações para atuar como referências e multiplicadores das informações nos serviços de saúde.

Fiscalização intensificada

Para combater criadouros do mosquito transmissor da dengue, a fiscalização de terrenos sujos ou com mato alto está intensificada no município. De 1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024, a Divisão de Fiscalização de Posturas da Secretaria da Fazenda fiscalizou 2.365 imóveis, resultando em 685 autuações e quase R$ 2 milhões em multas aplicadas. Do número total de imóveis fiscalizados, 83% foram resultado de solicitações feitas pela população por meio do aplicativo Eouve, telefone 156, protocolo digital ou ofícios.