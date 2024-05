Foz do Iguaçu confirma a primeira morte por dengue em 2024

A Vigilância Epidemiológica municipal confirma na data de 14/05/2024 o primeiro óbito por dengue no município de Foz do Iguaçu. Considerando o ano epidemiológico 2023/2024, que teve início em julho de 2023, após investigação do caso junto a SESA/PR e análise de resultados de exames que foram encaminhados ao Lacen.

Trata-se de um homem de 47 anos que foi atendido no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, devido ao quadro grave da dengue e infelizmente evoluiu para óbito em 14/04/2024.

Boletim

Foz do Iguaçu registra até o momento 5.180 casos confirmados da doença e 22.419 notificações. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (14). O distrito Norte concentra o maior número de casos confirmados, com 1.267, seguido pelo distrito Leste 1.134 e distrito Nordeste com 1.132. Na região Oeste são 671 casos confirmados, enquanto o distrito Sul contabiliza 271.

Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou na terça-feira (7) passada o último boletim semanal da dengue. De acordo com o documento, referente ao período epidemiológico 2023/2024, foram registrados 239 óbitos, 331.804 casos confirmados, 628.378 notificações e 111.601 casos seguem em investigação em todo o Paraná.

Fonte: PMFI