Força-tarefa vai levar vacinação para cerca de 700 crianças nas casas

Para aumentar a cobertura vacinal das crianças de seis meses a menores de 5 anos, a Secretaria de Saúde de Cascavel vai levar a vacinação contra a pólio e o sarampo direto até as residências dos cascavelenses. A medida atende ao Monitoramento das Estratégias de Vacinação e a uma força-tarefa que acontece em todo o Paraná para ampliar o índice de crianças imunizadas.

A partir de segunda-feira (22) até o dia 15 de agosto, 200 profissionais da Saúde vão visitar 669 crianças em Cascavel para avaliação da carteirinha de vacinação. Caso a criança ainda não esteja imunizada, a aplicação da dose será realizada na própria residência.

Esse número leva em consideração que no Município há mais de 22 mil crianças na faixa etária do público-alvo, portanto, para ter uma amostragem precisa, o trabalho será realizado em 3% dessas crianças. Cada unidade de saúde vai definir as crianças no próprio território de atuação num processo aleatório.

Para garantir a segurança do processo, os profissionais da saúde estarão identificados e em caso de qualquer dúvida podem acionar o PMI (Programa Municipal de Imunização) pelo telefone (45) 3392-6404.

A coordenadora do PMI, Ana Carolina Rossin, explica a estratégia. “Os resultados vão auxiliar na avaliação do risco de exposição da população às doenças imunopreveníveis em questão e mapear áreas com pessoas suscetíveis pela não vacinação, possibilitando a implementação de ações corretivas para elevar as coberturas vacinais nessas áreas”, observa.

Em Cascavel, neste ano, a segunda dose contra o sarampo não chegou a 50% de cobertura, a poliomielite está mais avançada, com 88,55% de cobertura na dose de reforço, mas ainda longe dos 95% preconizado pelo Ministério da Saúde. Vale destacar que ambas as vacinas são comprovadamente eficazes e garantem a proteção dos pequenos contra essas doenças que podem levar a morte. A vacina é um direto das crianças.

Caso os pais recusem a vacinação, a informação será repassada ao Conselho Tutelar.

Dados cobertura vacinal

ANO DE 2023

Poliomielite: 89,38

Poliomielite (reforço): 83,71%

Sarampo 1ª dose: 107,97%

Sarampo 2ª dose: 50,60%

ANO DE 2024

Poliomielite: 88,71%

Poliomielite (reforço): 88,55%

Sarampo 1ª dose: 108,39%

Sarampo 2ª dose: 46,90%

Fonte: Secom