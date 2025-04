Estado reforça apelo por doações de sangue para manter estoque no feriadão

Brasil - Com a aproximação do feriado da P á scoa , seguido do Dia de Tiradentes , as unidades da Hemorrede no Paraná intensificam o apelo para a doação de sangue , buscando garantir a manutenção dos estoques durante o período prolongado – que abrange de sexta a segunda-feira ( 18 a 21 de abril ), sendo que em alguns setores a quinta-feira (17) será ponto facultativo.

Para doar

As unidades do Hemepar, presentes em todo o Paraná, estão preparadas para receber doadores de acordo com suas respectivas demandas regionais. Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto.