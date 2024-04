Dia D: mais de 214 mil pessoas foram imunizadas no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um balanço parcial nesta segunda-feira (15) sobre o Dia D de Mobilização para a Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que aconteceu neste sábado (13) nos municípios. Foram aplicadas 214.774 doses, sendo 165.873 doses contra Influenza e as demais de outras campanhas de rotina. O número superou a meta da Sesa, que era aplicar cerca de 200 mil vacinas em todo o Estado.

Para o Dia D, o Estado mobilizou, juntamente às secretarias municipais de saúde, cerca de 10 mil profissionais, distribuídos em aproximadamente 1,3 mil salas de vacinação, facilitando o acesso do cidadão à atualização da carteirinha.

“Estamos satisfeitos com esse resultado, é motivo de muita alegria que tenhamos ultrapassado a meta estipulada para essa campanha. Especialmente agora, com a queda das temperaturas, a população fica mais protegida contra agravos”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

A mobilização estadual teve como foco a imunização contra a gripe, contemplando em grande parte idosos, além dos demais grupos prioritários. A população-alvo para a campanha da gripe é de 4.574.841 pessoas (doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade, deficiência permanente, caminhoneiros, quilombolas, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, entre outros).

De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde, o Paraná já aplicou 628.214 doses contra a gripe, que representa 15,88% do total.

Em relação à vacina contra a Covid-19, foram registradas 19.047 aplicações na população em geral, com a vacina monovalente. Já para os imunizantes que fazem parte do calendário vacinal (vacinas de rotina), houve o registro de 29.854 doses.

Ainda de acordo com o levantamento da Sesa, foram avaliadas 129.641 carteirinhas de vacinação, em sua maioria de crianças. “Isso foi importante para a continuidade da vacinação. O nosso apelo é constante”, disse Beto Preto.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA – Dados do último boletim da gripe, divulgado no dia 11 de abril, indicam que foram notificados 4.628 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Hospitalizado residentes no Paraná. Destes, 99 (2,3%) foram confirmados para Influenza; 19 (0,4%) como SRAG por outros agentes etiológicos; 931 (21,8%) como SRAG por Covid-19; 423 (9,9%) como SRAG por outros vírus respiratórios; 1.685 (39,5%) como SRAG não especificado; e 1.111 (26,0%) estão em investigação aguardando confirmação laboratorial.

Fonte: Sesa