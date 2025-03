Chikungunya: Cascavel mantém a ‘liderança estadual’ com 353 casos

“Tem alguns locais que foi retirado uma montoeira de lixo e que já está tudo sujo novamente. As pessoas precisam se conscientizar e ajudar a conter esse mosquito que transmite as doenças que trazem muitos malefícios”, salientou Campiol. Além disso, existem ainda 24 casos de dengue confirmados. A mudança da contagem ocorreu após a mudança da contabilização do ano epidemiológico, que agora será no ano vigente e não de julho a julho, como era antigamente.

Além disso, a diretora afirmou ainda que eles continuam com as ações de limpeza na região e apoiando a comunidade principalmente com a colocação de caçambas nos locais aonde é necessário para que haja a remoção do lix o, que é aonde mais acumula água e desenvolve o mosquito .

“O número de casos está menor, mas já era para ter reduzido porque tiveram o fumacê, estamos mantendo as ações com a bomba costal, mas acreditamos que o clima não está ajudando, já que a chuva e o calor mais intenso acabam sendo o resultado perfeito para que o mosquito se desenvolva de forma mais rápida, já que leva de dois a três dias para desenvolver a larva quando a temperatura está mais alta como está agora”, explicou.

De acordo a diretora de Vigilância em Saúde da Sesau, Rozane Campiol, a preocupação continua já que o número de casos segue aumentando mesmo com todas as ações que estão sendo realizadas. Neste último boletim, dos 59 casos positivos, 52 estão concentrados na Região Norte da cidade , principalmente no Brasmadeira, Interlagos, Floresta e Periollo. O restante são casos isolados nos bairros Universitário, Canadá, Cancelli e Maria Luiza.

Cascavel - A Sesau ( Secretaria Estadual da Saúde ) confirmou mais casos de Chikungunya na cidade passando a ter 353 casos confirmados da doença, no pior cenário do estado, somente neste ano. Para se ter uma ideia, dos 387 casos confirmados em todo o Paraná 353 deles são de Cascavel que enfrenta um surto da doença desde o fim do ano passado e que já desenvolveu inclusive um ciclo a mais de fumacê do que o tradicional, de cinco para seis, para tentar conter a onda desta doença pouco conhecida pelos cascavelenses.

No Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná publicou o novo informe semanal e confirmou neste ano 9.421 casos confirmados de dengue e quatro óbitos em decorrência da dengue. No total, 378 municípios já apresentaram notificações da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 262 possuem casos confirmados.

As regionais com mais número de casos confirmados neste período epidemiológico são a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí com 2.973 casos confirmados; 17ª Regional de Saúde de Londrina com 1.649; 12ª Regional de Saúde de Umuarama com 815 e 15ª Regional de Maringá com 801. No que se refere ao Zika Vírus, até agora nenhum caso foi confirmado.

No Brasil

No cenário nacional o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (10) que de janeiro a março deste ano, o Brasil registrou 502.317 casos prováveis de dengue. Durante o período, foram confirmadas 235 mortes pela doença, enquanto 491 óbitos permanecem em investigação. O coeficiente de incidência no país, neste momento, é de 236,3 casos de dengue para cada 100 mil habitantes.

Os dados são do Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde. De acordo com a plataforma, 55% dos casos prováveis de dengue registrados este ano foram entre mulheres e 45%, entre homens. As faixas etárias que mais concentram casos são de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos.

São Paulo lidera o ranking de estados, com 291.423 casos prováveis. Em seguida estão Minas Gerais com 57.348, Paraná com 31.786 e Goiás com 27.081. Em relação ao coeficiente de incidência, o Acre aparece em primeiro lugar, com 760,9 casos para cada 100 mil habitantes, seguido por São Paulo com 633,9, Mato Grosso 470,2 e Goiás 368,4.

Descarte de volumosos



Cada indivíduo é responsável pela destinação correta do próprio lixo, mas a Prefeitura oferece ferramentas para a população. Uma dela é a coleta gratuita de volumosos. Para agendar a coleta, é só ligar nos telefones 3902-1392 e 3902-1383 ou enviar mensagem via WhatsApp (45) 99146-1501. É preciso informar o nome completo, CPF, telefone, endereço e enviar foto legível dos resíduos. Vale destacar que a orientação é só colocar os entulhos na frente de casa no dia agendado da coleta.