Chikungunya: Cascavel confirma mais 74 casos e chega a 427 vítimas

Do total de casos, 179 deles são do Brasmadeira , 65 Interlagos , 27 Brasília , 27 São Cristóvão , 25 no Floresta e 25 no Morumbi , 18 no Periolo e o restante em bairros em outras regiões.

Cascavel - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizou nesta quarta-feira (12), com o apoio do Ministério da Saúde, um treinamento voltado para a modernização e qualificação dos serviços de saúde por meio do uso de tecnologias digitais. Foram capacitados mais de 300 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate às […]

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Sesau, Rozane Campiol, em diversos locais em que o lixo foi retirado moradores denunciaram que está todo sujo novamente o que complica o trabalho de limpeza e de eliminação do mosquito Aedes aegypti, que com o clima de calor e de chuva se prolifera ainda mais rapidamente. “Estamos mantendo a aplicação de inseticida de bomba costal nos locais com casos confirmados, mesmo depois de termos feita a aplicação de seis ciclos de fumacê”, reiterou.

Campiol disse que é necessário mais do nunca a ajuda de toda a população para reduzir este cenário que é bastante preocupante, já que Cascavel é a cidade com o maior número de casos de todo o Estado. “Atualmente o mosquito leva de dois a três dias para desenvolver a larva, por isso, o morador também precisa fazer uma vistoria mais frequente”, salientou. Além disso, existem ainda 29 casos de dengue confirmados na cidade, que passou no ano passado por uma epidemia da doença.

Descarte de volumosos

Cada indivíduo é responsável pela destinação correta do próprio lixo, mas a Prefeitura oferece ferramentas para a população. Uma dela é a coleta gratuita de volumosos. Para agendar a coleta, é só ligar nos telefones 3902-1392 e 3902-1383 ou enviar mensagem via WhatsApp (45) 99146-1501. É preciso informar o nome completo, CPF, telefone, endereço e enviar foto legível dos resíduos. Vale destacar que a orientação é só colocar os entulhos na frente de casa no dia agendado da coleta.