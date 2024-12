Boletim da Saúde confirma 462 novos casos de dengue no Paraná

SAÚDE

Estoque de vacinas de febre amarela é reforçado em Cascavel

A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que recebeu 5 mil doses de vacina de febre amarela para ampliar o estoque do imunizante no Município. As doses já estão sendo separadas e serão distribuídas para todas as unidades de saúde de Cascavel, tanto no perímetro urbano, como no rural. A aplicação, de fato, começará no […]