Aedes aegypti: Mobilização contra mosquito vai mobilizar a comunidade da Região Norte

O ponto de partida da mobilização , que terá as secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social, Território Cidadão, Conselho Comunitário e Associações de Moradores dos bairros da região norte, será no Salão Comunitário do Jardim Melissa, localizado na Rua Nogueira, n°33.

Cascavel - Para atender um número maior de pacientes, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) inaugurou uma nova sala de cirurgia, elevando para sete os espaços que fazem parte do centro cirúrgico principal do hospital. Com esta nova expansão a intenção do hospital é de realizar um aumento significativo no número de cirurgias […]

Cascavel - A Secretaria de Saúde informa que os estoques da vacina febre amarela estão desabastecidos em Cascavel. No momento, não há doses do imunizante nas unidades de saúde. No entanto, o Ministério da Saúde já informou que tem previsão para entrega de uma nova remessa na quinta-feira (30). A dose de febre amarela é […]

As equipes irão distribuir sacos de lixo entre os moradores do Melissa para que possam fazer a coleta, acondicionamento e disponibilização para o recolhimento por parte da Secretaria de Meio Ambiente.

Espaços públicos



As equipes do Município também farão trabalho de roçada e limpeza de espaços públicos com maquinários. A equipe de Educação em Saúde, por sua vez, ficará no Salão Comunitário com maquetes, demonstrações de larva, orientações e personagens lúdicos. As ações foram repassadas à comunidade em uma reunião na noite de segunda-feira (27), no Salão Comunitário do Jardim Melissa.



Além disso, será feita uma ação integrada do programa Cidade Limpa, com foco no combate ao mosquito, com todas as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estarão realizando trabalhos de roçada, de limpeza, com foco nos próprios públicos do município, em um primeiro momento, mas também fazendo esse atendimento em outros locais onde a Secretaria de Saúde aponte a necessidade. O Território Cidadão estará com suas equipes, ajudando na orientação à população e também realizando os serviços de roçada.