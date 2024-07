PUCPR Toledo comemora dez anos da Pós-Graduação em Psicanálise com palestra da psicanalista e professora Ana Suy

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) câmpus Toledo comemora os dez anos do curso de Pós-Graduação em Psicanálise Clínica de Freud a Lacan. Como forma de celebração, a Universidade promove a palestra com a psicanalista e professora Ana Suy, no dia 26 de julho. O evento é gratuito e pode ser acompanhado de forma presencial ou online. As inscrições podem ser feitas no site.

“Celebrar uma década de curso é saber que estamos participando ativamente da formação de diversos psicanalistas, enfatizando a ética e o compromisso com a saúde mental. Transformamos nosso curso em referência na área”, aponta Michaella Carla Laurindo, coordenadora da Pós e organizadora do evento.

A pós-graduação se destaca por oferecer uma visão profunda das teorias e práticas da psicanálise, abrangendo desde os conceitos pioneiros de Freud até as contribuições inovadoras de Lacan.

O evento abordará a prática psicanalítica e os desafios contemporâneos na saúde mental com a palestra da psicanalista, escritora e professora da PUCPR, Ana Suy, autora de livros como “A gente mira no amor e acerta na solidão” e “Não pise no meu vazio”.

Serviço:

Palestra com Ana Suy em comemoração aos 10 anos da Pós em Psicanálise Clínica de Freud a Lacan

Evento presencial com transmissão ao vivo

Data: 26 de julho

Horário: 19h

Local: Auditório da PUCPR Câmpus Toledo – Av. da União 500, Toledo (PR)

Inscrições gratuitas no site.

Evento presencial com transmissão ao vivo. Vagas presenciais são limitadas e estarão encerradas quando o espaço estiver lotado.

Crédito: Divulgação