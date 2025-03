PUCPR inaugura curso de Medicina no Câmpus Toledo

Lima Júnior ainda ressalta que o curso foi avaliado com nota máxima nos quesitos de infraestrutura e proposta curricular pelos avaliadores do MEC. “É a união da tradição de ensino com a inovação. Adotamos metodologias ativas de ensino e aprendizagem para proporcionar uma formação ampla aos nossos estudantes. O currículo foi cuidadosamente planejado para capacitar profissionais não apenas para a prática médica, mas também para a aplicação de novas tecnologias em prol dos pacientes”, pontua Lima Júnior.

“Estamos trazendo todo o conhecimento e expertise da PUCPR , nos mais de 60 anos do curso de Medicina em Curitiba e há 12 anos em Londrina, para proporcionar uma formação com qualidade”, avalia Emilton Lima Júnior, coordenador do curso de Medicina da PUCPR Toledo, doutor em Ciências Médicas pela Universidade de Liége, na Bélgica e doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP).

“Realizar a inauguração do curso de Medicina no câmpus Toledo é ver materializada a dedicação de muitas pessoas, essas que agradecemos profundamente. Essa conquista beneficia não somente a cidade, mas todos os municípios da região”, aponta Ricardo Lopes, diretor da PUCPR Toledo. Durante a inauguração os convidados poderão visitar as instalações da Universidade que foram preparadas para atender os novos acadêmicos e acompanhar o descerramento da placa de inauguração.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realizará a inauguração do curso de Medicina no câmpus de Toledo na segunda-feira, 31, a partir das 14h. A cerimônia contará com a presença de autoridades da região, além de uma visita guiada dos convidados pelas instalações da Universidade. A autorização para a abertura da graduação em Medicina em Toledo foi dada pelo Ministério da Educação, anunciada em 27 de dezembro de 2024. O curso foi avaliado com nota máxima pelo órgão competente.

O curso também conta com Inara Staub Prochnau na coordenação adjunta. Ela é professora da PUCPR Toledo desde 2011, possui graduação em Farmácia e doutorado em Ciências Farmacêuticas (2005) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

ESTRUTURA

As instalações de Medicina incluem laboratórios de anatomia; laboratórios de histoembriologia, bioquímica, farmacologia e fisiologia; biblioteca; e Centro de Simulação Clínica com consultórios, centro cirúrgico e obstétrico, enfermaria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e unidades de práticas distribuídos para treinamento de atendimento de adultos, idosos, crianças e gestantes, entre outros pacientes. Além de contemplar salas de aulas modernas com tecnologia e layout para o desenvolvimento de atividades próprias de metodologias ativas, salas para reuniões em pequenos grupos e área de convivência.

O curso de Medicina da PUCPR também oferece aos novos estudantes a possibilidade de acessar um modelo de aprendizado que emprega tecnologia de ponta desenvolvida pela própria PUCPR aplicada ao ensino de anatomia. Batizada de The Visible Human Table, a mesa interativa digital utiliza a Inteligência Artificial para construir modelos digitais fiéis à realidade, inclusive em escala, sendo possível aprofundar-se no conteúdo sobre cada órgão do corpo humano com o recurso das imagens ultrarrealistas.

SAÚDE NA REGIÃO

Toledo é sede da 20ª Regional de Saúde do Paraná, que abrange 18 municípios e uma população de mais de 400 mil pessoas. Para o novo curso, o Câmpus firmou convênio com entidades da área de saúde para que a vivência dos estudantes seja completa. Fazem parte da rede de parcerias o Hospital Bom Jesus, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), por meio do Convênio (COAPES), o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná (CISCOPAR) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Cascavel (SAMU).