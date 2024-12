Premier League 2024: a competição que não para

A rodada 19 promete ser intensa e com jogos de grande importância para as equipes, tanto na parte superior quanto na inferior da tabela. Confira os seis confrontos programados para o dia 29 de dezembro :

No próximo fim de semana, especificamente no dia 29 de dezembro de 2024 , a rodada 19 da Premier League trará seis jogos imperdíveis, que garantirão mais um capítulo da história dessa competição fascinante que você poderá acompanhar e dar seus palpites utilizando o Código bônus bet365 hoje . Mas não para por aí: a rodada ainda terá jogos na segunda feira e também em pleno dia de Ano Novo.

A temporada 2024-2025 não é diferente e, no fim de semana que antecede o Ano Novo, o campeonato segue com sua rotina implacável, oferecendo mais uma rodada de disputas eletrizantes que garantirão mais um capítulo da história dessa competição fascinante para os fãs de futebol.

Na Inglaterra, o futebol nunca tira uma pausa. Mesmo com a chegada das festas de fim de ano e a proximidade do Ano Novo, a Premier League, considerada uma das ligas mais emocionantes e disputadas do mundo, continua a todo vapor, com grandes confrontos, surpresas e muita intensidade. No país onde o futebol é uma paixão nacional, as equipes continuam lutando com fervor por cada ponto, e os torcedores não deixam de apoiar suas equipes em uma das ligas mais competitivas e imprevisíveis do mundo.

Brentford X Arsenal

Classificação da Premier League

É verdade que o campeonato inglês recém chega à metade e que tem muitos jogos pela frente, mas no momento o Liverpool leva uma boa vantagem dos demais. A surpresa negativa fica por conta do City, campeão da temporada passada, que aparece apenas na 8ª posição.

Liverpool 42 pontos

Chelsea 35 pontos

Nottingham Forest 34 pontos

Arsenal 33

Newcastle 29

Bournemouth 29

Manchester City 28

Fulham 28

Aston Villa 28

Brighton 25

LIVERPOOL X MANCHESTER CITY

Nos últimos anos, Liverpool e Manchester City têm dominado o futebol inglês e europeu, acumulando vitórias e títulos em um duelo de gigantes que tem marcado a Premier League. Ambas as equipes têm mostrado um nível de excelência que as coloca entre as melhores do mundo.

O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, tem sido uma força imbatível, conquistando quatro títulos da Premier League nos últimos cinco anos (2018, 2019, 2021 e 2023). A equipe se destaca por seu futebol de posse de bola e ataques rápidos, com jogadores como Kevin De Bruyne, Erling Haaland e Phil Foden sendo fundamentais para o sucesso do time. Além disso, o City também tem se destacado em competições internacionais, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em 2023.

O Liverpool, sob a liderança de Jürgen Klopp, tem sido uma das equipes mais consistentes e emocionantes do futebol mundial. O clube conquistou a Premier League em 2020, após 30 anos sem vencer o título, além da Liga dos Campeões em 2019 e outros títulos importantes, como a Copa do Mundo de Clubes e a Supercopa da UEFA. Com jogadores como Mohamed Salah, Virgil van Dijk e Sadio Mané, o Liverpool tem se destacado pelo futebol ofensivo e a pressão alta. Este ano, sob o comando de novo técnico Arne Slot que assumiu no lugar de Klopp, o time da terra dos Beatles vem mostrando um excelente desempenho no cenário nacional e também na Champions League onde é o líder.

A rivalidade entre Manchester City e Liverpool se intensificou principalmente nas temporadas de 2018 a 2022, quando ambos os times disputaram o título da Premier League até a última rodada, com o City se consagrando campeão em 2019 e 2022, enquanto o Liverpool ficou com o título em 2020. Essa disputa acirrada elevou ainda mais o nível da competição inglesa e tornou a Premier League ainda mais emocionante.