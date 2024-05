PPP Sanepar

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3 recebe nesta sexta-feira (17) os envelopes com as propostas da PPP (Parceria Público-Privada) de prestação de serviços de esgotamento sanitário à Sanepar. A PPP é formada por três lotes que irão atender 112 municípios das regiões Centro-Leste e Oeste do Paraná. Após análise dos documentos, será divulgada a relação das empresas qualificadas para o leilão programado para quarta-feira (22).

PPP Sanepar II

Esta é a segunda PPP da Sanepar. Os lotes em disputa são formados por 36 municípios da Região Centro-Leste, 48 da Região Oeste e 28 também da Região Oeste. As empresas licitadas vão executar obras e fazer serviços de operação e manutenção do esgotamento sanitário por um período de 24 anos. São previstos investimentos de quase R$ 3 bilhões para obras e mais R$ 3 bilhões em operação e manutenção dos serviços.

Mobilidade

O Tribunal de Contas do Paraná recomendou a 74 municípios paranaenses que elaborem, até 12 de abril de 2025, Planos Municipais de Mobilidade Urbana alinhados aos objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Entre os municípios da região Oeste que receberam a recomendação estão: Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Medianeira, Santa Helena, Guaíra e Santa Terezinha de Itaipu.

Dissolução

A Comissão Eleitoral Estadual do Partido Cidadania para as eleições de 2024, aprovou relatório onde indica a dissolução de 45 diretórios municipais do Paraná. Após a análise feita pela comissão eleitoral estadual, foram destacados pontos como o baixo desempenho dos dirigentes em fortalecer o partido, desfiliações durante a janela partidária e desrespeito ao estatuto do partido, como fatores fundamentais para essa decisão.

Julgamento suspenso

A sessão do Supremo Tribunal Federal realizada ontem (16) abreviou os trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral fazendo com que o julgamento das ações contra o senador Sergio Moro (União Brasil) fosse suspenso. Só deu tempo de o ministro Floriano Marques fazer a leitura do relatório — que é um resumo de todo o processo.

Retomada

O julgamento será retomado na próxima terça-feira (21) e, segundo o presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, será encerrado já que a sessão começará ás 19h e será o item único na pauta de votação. A sessão será reiniciada com a sustentação oral dos advogados do PT, do PL, autores das ações em julgamento, e do defensor de Sergio Moro, para em seguida ser lido o parecer do Ministério Público Eleitoral que já se manifestou contrário à cassação do ex-juiz da Lava Jato.

Mendonça no TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi eleito ontem (16) para a vaga de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2022, Mendonça já atua no tribunal, mas como ministro substituto. Com a saída de Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, no próximo mês, uma das três cadeiras efetivas destinada a membros do Supremo ficará vaga e será ocupada por André Mendonça.