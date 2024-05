Plantão de Prerrogativas

O Plantão de Prerrogativas da OAB Cascavel é um instrumento muito importante para a advocacia, além de eficaz. A Subseção divulga semanalmente nas redes sociais os plantonistas com respectivos telefones para que qualquer advogado possa acionar, independente de horário ou contexto, buscando apoio para defesa de suas prerrogativas. Esse trabalho é um compromisso da gestão com o fortalecimento da advocacia e com a defesa de seus direitos. Acompanhe sempre as redes sociais da OAB Cascavel!

Sorteio especial

As comemorações do aniversário de 50 anos da OAB Cascavel estão se aproximando. Para motivar a participação, a gestão disponibilizou um ingresso para sorteio, valorizando os advogados e advogadas que são participativos nas redes sociais da subseção. É muito simples para participar. Entre no Instagram da OAB Cascavel e interaja com a postagem do sorteio.

Direito eleitoral I

Foi sucesso o WorkShop de Direito Eleitoral para jornalistas realizado pela OAB Cascavel, no dia 14/05. Foi um encontro com o objetivo de tirar as dúvidas dos profissionais de imprensa sobre aspectos legais relacionados ao período de eleições. O evento ocorreu na sede da Subseção e contou com quatro palestrantes.

Direito Eleitoral II

Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, abordou o tema “Abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação”; o advogado Luciano Katarinhuk falou sobre notícias falsas e desinformação; “Programas apresentados por pré-candidatos” foi o assunto da palestra de Marcio Junior Nunes da Silva e Tayrone Chiavone explicou sobre a inteligência artificial e seu uso no pleito.

Direito eleitoral III

Também nesta temática, mais uma ação de interação com a Sociedade! A Escola do Legislativo e a Procuradoria Geral da Câmara Municipal, juntamente com a Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel, apresentaram as Condutas Vedadas no Ano Eleitoral. O evento ocorreu no dia 16/05), na Câmara de Vereadores, e contou com a participação de agentes públicos e políticos. O Dr. Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, representou a OAB Cascavel.

Não é não

Comerciante de Capitão Leônidas Marques participaram no dia 20/05 de uma orientação jurídica relacionada à Lei 14.786/23 que entra em vigor em 28 de junho. A iniciativa é da OAB Cascavel. A Lei cria o protocolo “Não é Não” para prevenção do constrangimento e violência contra a mulher e para proteção à vítima. Também institui o selo “Não é Não – Mulheres Seguras” e altera a Lei nº 14.597 (Lei Geral do Esporte), de 14 de junho de 2023.

I Torneio das Torcidas

No dia 08/05, ocorreu a final do I Torneio das Torcidas, uma ação esportiva que proporcionou muita diversão e congraçamento. O Centro de Convivência dos Advogados de Cascavel virou cenário dos jogos que encerraram esta edição. O pódio ficou da seguinte forma: 1º Corinthians; 2º Palmeiras; 3º Grêmio. A organização foi da Comissão de Esportes.