Paraná terá novos cursos de Medicina

“As instituições de ensino devem, em contrapartida, investir e contribuir para o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde), além de abrir vagas gratuitas para estudantes de famílias com poucos recursos”, informou Zeca.

Para o coordenador da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, “ampliar as chances dos jovens ingressarem na faculdade de Medicina, disponibilizando mais vagas às instituições, implica na tendência, inclusive, de reduzir o valor das mensalidades nessa formação profissional”, comentou.

“Esta é mais uma etapa do processo de expansão, que começa pela seleção, seguida da análise de capacidade das instituições mantenedoras. As nossas luta e expectativa são para não deixar nenhuma região sem ofertar essa possibilidade de formação profissional e aumentar, com isso, o atendimento à população e a presença de mais médicos em todo o estado”, disse o deputado.

“Estamos hoje, em Brasília, batalhando para atender todas as regiões e poder levar novos cursos para o nosso estado”, disse o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) , que coordena a Frente Parlamentar Mista pela Ampliação dos Cursos de Medicina do Congresso Nacional .

Brasil - O Ministério da Educação (MEC) deve anunciar até a próxima sexta-feira (31) as regiões e instituições selecionadas para a criação de novos cursos de Medicina em todo o país e a expectativa é de que, pelo menos, quatro desses sejam implantados no Paraná .

Brasil - Na Inglaterra, o futebol nunca tira uma pausa. Mesmo com a chegada das festas de fim de ano e a proximidade do Ano Novo, a Premier League, considerada uma das ligas mais emocionantes e disputadas do mundo, continua a todo vapor, com grandes confrontos, surpresas e muita intensidade. No país onde o futebol […]

Entre as regiões e instituições de ensino no estado que aguardam o anúncio do MEC e concorrem pela oportunidade de ofertar novos cursos de Medicina estão Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí e Ponta Grossa.

“Desde 2011, venho batalhando para ampliar as vagas de Medicina nos cursos existentes e, ao mesmo tempo, aumentar o número de cursos em todo o país. O governo do Presidente Lula tem esse compromisso com a saúde da nossa gente e o fortalecimento do SUS em todas as regiões brasileiras”, finalizou Zeca Dirceu.

Frente Parlamentar

O estímulo à ampliação dos cursos de medicina no Brasil está previsto na lei de criação do programa Mais Médicos , com a intenção de levar mais longe a formação profissional, especialmente para aquelas regiões mais desassistidas pelo ensino superior na área da saúde e na cobertura do atendimento à população.

A fim de fortalecer essa medida, foi instituída há mais de uma década também a Frente Parlamentar Mista pela Ampliação dos Cursos de Medicina, coordenada pelo deputado Zeca Dirceu, que integra a atuação de 198 parlamentares, entre deputados e senadores de diferentes partidos políticos, representantes dos interesses da população residente em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Crédito: Divulgação