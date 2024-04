Notas Bandeirada

Sérgio Sette

Nas mais charmosas e tradicionais ruas do automobilismo o Campeonato Mundial de Fórmula-E chega à sua 8ª etapa do calendário com o e-Prix de Mônaco. No mesmo traçado usado historicamente pela F-1 os pilotos e máquinas da competição irão cruzar as ruas de Monte Carlo a mais de 300 km/h. A prova será sábado, com largada às 11h. Vindo de uma temporada de crescimento junto à equipe ERT Formula-E o brasileiro Sérgio Sette Câmara está animado para a corrida que irá concluir a primeira metade do Campeonato. Depois de um comemorado sexto lugar na corrida de Misano (ITA), disputada há duas semanas, o piloto de Belo Horizonte acredita que a pista de Mônaco reúne características ainda mais favoráveis ao carro de sua equipe.

Zilmar Beux

O Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, terá uma sequência de grandes eventos. Nos dias 18 e 19 de maio terá Stock Car Pro e Stock Series; no dia 26 de maio, Turismo Nacional, e no dia 2 de junho, Fórmula Truck.

Track Day

Mas nem por isso quem gosta de velocidade tem que esperar a segunda quinzena de maio para ver competições no Zilmar Beux. No próximo domingo terá Track Day, com supervisão do Automóvel Clube de Cascavel.