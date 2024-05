INFORME DA REDAÇÃO

Fim do MST?

Fim do MST? Para o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do Governo Bolsonaro e relator da CPI do MST, disse que a aprovação do PL 709/2023, que impede invasores ilegais de propriedades rurais de receberem benefícios do governo, é o “começo do fim” do MST . O texto principal foi aprovado […]