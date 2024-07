Marcelo Picoli e Fernando Mantovani discutem Santa Tereza e Cascavel

O advogado e pré-candidato à prefeito de Santa Tereza do Oeste, Marcelo Picoli, realizou uma visita ao empresário e pré-candidato à prefeito de Cascavel, Fernando Mantovani. O encontro foi marcado pela troca de experiências e visões sobre o futuro de seus respectivos municípios.

Marcelo Picoli, conhecido por seu trabalho como advogado e por sua atuação como vereador em Santa Tereza do Oeste, compartilhou suas ideias e falou sobre o cenário político de Santa Tereza.

Durante a conversa, ambos os pré-candidatos refletiram sobre suas trajetórias pessoais e profissionais, enfatizando a importância de experiências diversificadas na formação de um gestor público.

O encontro também foi uma oportunidade para discutir as expectativas para as eleições de 2024. Ambos os pré-candidatos mostraram-se otimistas e comprometidos com suas pré-campanhas, destacando a importância do diálogo. (Assessoria Vereador Marcelo Pícoli)